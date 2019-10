Tim: 'Người tôi hâm mộ bây giờ là Trấn Thành'

100 giây rực rỡ mùa 2 vừa khởi động với nhiều thay đổi thú vị so với mùa đầu tiên. Bên cạnh việc tuyển chọn 50 gương mặt xuất sắc cùng nhau tranh tài giành giải thưởng 300 triệu đồng, ban tổ chức quyết định đổi mới vị trí host. Mới đây, fanpage chính thức của chương trình đã công bố Tim và Sam là bộ đôi nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong chặng đường sắp tới.

Nói về Tim, kể từ khi đăng quang chương trình Én vàng nghệ sĩ với danh hiệu á quân, ông bố một con ngày một đắt show trên cả lĩnh vực phim ảnh lẫn MC. Tuy nhiên, theo tiết lộ của anh, thường ban tổ chức hay lựa chọn anh làm MC cho các chương trình truyền hình thực tế thay vì gameshow giải trí , mới nhất là Mỹ nhân hành động.

Sau Đại Nghĩa, Hari Won, Tim và Sam sẽ nối bước trở thành host của 100 giây rực rỡ mùa 2. Nếu như Tim tiết lộ Trấn Thành là MC hiện tại anh hâm mộ thì Sam lại cho biết cô không áp lực trước sự dẫn dắt thành công của đàn chị Hari Won Ảnh: BTC

Chính vì thế, khi được nhà sản xuất 100 giây rực rỡ mùa 2 gửi lời mời, anh đã không do dự mà đồng ý ngay. Chia sẻ cụ thể về lý do này, Tim cho biết: “Xem 100 giây rực rỡ tôi thấy rất hay vì nó buộc thí sinh phải thể hiện tài năng của mình trong 100 giây đó. Khi biết được mùa 2 chương trình đã thay đổi host và may mắn khi ban tổ chức ngỏ lời, tôi đã lập tức đồng ý vì muốn thử sức mình trên sân khấu của một gameshow. Thật sự mà nói năm nay thay đổi format sẽ có nhiều điều thú vị hơn, chứng kiến được nhiều thí sinh mình thán phục họ về tài năng”.

Khi được đặt câu hỏi về áp lực trước cái bóng của đàn anh Đại Nghĩa ở mùa trước, Tim thẳng thắn cho biết: “Không phải riêng anh Đại Nghĩa mà rất nhiều MC khác khi dẫn mùa thứ 2 sẽ có những suy nghĩ riêng. Chắc chắn khán giả khi xem xong mùa 1 thì họ sẽ chờ đợi xem mùa 2 có gì đặc biệt, có phải là một MC cũ không? Nếu có người mới thì họ sẽ có sự so sánh riêng. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng mỗi người đều có một thế mạnh riêng, tôi không hề áp lực. Anh Nghĩa là người hoạt ngôn, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, có nhiều cảm xúc. Nhưng tôi có nhiều lợi thế khác như nhảy, hát, thậm chí là diễn xuất. Ngoài ra, mình cũng có một chút vẻ bề ngoài để lấy lòng các khán giả nữ. Hơn nữa năm nay, thay đổi về format nên sẽ không quá giống năm trước, sẽ có ban bình luận giao lưu với khán giả nhiều hơn, tiết mục sẽ mở rộng hơn”.

Tim bày tỏ mong muốn được khán giả gọi mình là một nghệ sĩ Ảnh: BTC

Đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò: MC, diễn viên, ca sĩ… Tim cho biết anh không có sự so sánh bất kỳ vai trò nào mà mình đang đảm nhận. Tuy nhiên, để được gọi với một danh xưng trong giới nghệ thuật , nam MC muốn khán giả nhớ đến mình là một nghệ sĩ. Anh bày tỏ: “Khái niệm này showbiz thế giới đã có sự thống nhất, ở Hồng Kông hay Trung Quốc thì nghệ sĩ là một phạm trù rộng, họ sẽ làm được rất nhiều công việc. Bản thân tôi cũng vậy, khi bước vào con đường nghệ thuật, tôi học diễn xuất ở Sân khấu điện ảnh . Sau đó cơ duyên khán giả biết đến mình ở vai trò ca sĩ, MC. MC là tổ nghiệp cho, tôi không bao giờ ngừng học hỏi, tại vì mỗi giai đoạn thì khán giả sẽ có cách nhìn nhận khác về nghệ thuật, nếu một màu sẽ bị đào thải. Tôi muốn làm nghệ thuật cho đến khi nào mình không còn làm được nữa”.

Dù thành công ở các lĩnh vực mà Tim tham gia nhưng nam nghệ sĩ cho biết bản thân anh luôn muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày và Trấn Thành là một tấm gương hiện tại anh muốn học hỏi. “Người mà tôi rất rất ngưỡng mộ hiện tại là Trấn Thành, còn ngày xưa là chú Thanh Bạch. Bây giờ, tôi xem rất nhiều show của Trấn Thành. Đây là một nghệ sĩ tôi học được rất nhiều từ việc truyền cảm hứng cho thí sinh, khán giả và bạn diễn của mình. Nếu khán giả so sánh với Trấn Thành, chắc chắn là tôi có áp lực, bởi anh ấy quá thành công trong lĩnh vực MC. Nhưng tôi nghĩ chắc khán giả sẽ không so sánh vì hai hình ảnh của tôi và Trấn Thành khác nhau. Ngoài ra, mình chỉ học cái hay của họ là không ngừng học hỏi và biết rất nhiều môn như: ảo thuật, hài, kịch câm… mà thôi chứ không phải là lấy luôn hình mẫu. Nếu sau này được so sánh với họ, thì tôi sẽ lấy đó làm vinh dự”.

Nói về hoạt động nghệ thuật vừa qua với vai diễn phản diễn trong phim Bán chồng, Tim tiết lộ rằng vai diễn đó lấy đi của anh khá nhiều thời gian. Nam ca sĩ phải đắn đo rất nhiều vì đây là vai phản diện. “Khi đóng phim này tôi sụt ký rất nhiều vì lo lắng, suy nghĩ. Đúng như dự đoán khi phim phát sóng rất nhiều khán giả không thích mình vì cho rằng hình ảnh của tôi trong phim y chang ngoài đời. Tôi cũng chạnh lòng một chút. Ngay cả con trai của tôi khi đi học, cô giáo nói rằng: “Sao ba con đóng vai kỳ vậy”. Nhưng mà nghệ sĩ phải hi sinh, phải chịu đựng và mình cũng đã giải thích cho mọi người hiểu, đó chỉ là trên phim ảnh”.