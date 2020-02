Tìm thấy trống đồng trên sông Cổ Chiên

Theo đó, ông Nguyễn Minh Thành (39 tuổi, ngụ P.Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) làm nghề đánh bắt cá trên sông. Trong quá trình đánh bắt cá trên sông Cổ Chiên tại đoạn giữa Cồn Chim (P.Trường An, TP.Vĩnh Long) và xã An Bình (H.Long Hồ, Vĩnh Long), ông Thành đã phát hiện trống đồng có đường kính bề mặt 78cm, khá nguyên vẹn, hoa văn còn sắc nét; thân trống bị vỡ chỉ còn khoảng 1/3. Sau đó, ông Thành đã tặng trống đồng cho đình Tân Vĩnh (TP.Vĩnh Long). Đến ngày 12.2, Ban Hội hương đình Tân Vĩnh đồng ý bàn giao trống đồng cho Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long lưu giữ và nghiên cứu.