Tín hiệu khởi sắc của thị trường nhạc Việt

“Hết vé, cháy vé”, đó là điều mà các live show, concert tại TP.HCM của các ca sĩ Lệ Quyên, Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng M-TP, Uyên Linh - Lân Nhã, Vũ Cát Tường, Đen Vâu đã làm được trong năm 2019. Đây thực sự là những tín hiệu lạc quan về sự hồi phục của thị trường phía nam, bởi trước đó khán giả hầu như đã “bỏ quên” thói quen mua vé xem show.

Nhìn lại các live show, buổi diễn cháy vé, sẽ thấy càng ngày những chương trình âm nhạc có ý tưởng xuyên suốt, được đầu tư nghiêm túc đang được nhiều nhà sản xuất chú ý hơn, thay cho các show mang tính chất tạp kỹ. Sắp tới, sẽ có chuỗi chương trình Chuyện tình live concert dự kiến tổ chức thường niên, với số đầu tiên (dành cho Khánh Ly, Hồng Nhung, Quang Dũng cùng các tác phẩm của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên) diễn ra ngày 7, 8.3 tại Nhà hát Lớn. Tại TP.HCM, đạo diễn Trần Vi Mỹ cũng đang gấp rút chuẩn bị cho live show đầu tư lớn nhất đến thời điểm này của Đàm Vĩnh Hưng, diễn ra trong năm 2020. Theo anh: “Việc các live show bán vé được đầu tư bài bản đã quay trở lại ở TP.HCM là tín hiệu vui của thị trường âm nhạc. Nó cũng cho thấy rằng, game show giải trí với các chiêu trò đang giảm bớt sức hút”.

Theo nhạc sĩ Hoài An, từ 2019, các nghệ sĩ độc lập (indie) như Ngọt, Cá Hồi Hoang, Vũ, Hải Sâm, Da Lab, Trang... và rap (Karik, Đen Vâu, Osad, Đạt G, Masew...) có những thành công nổi bật, và 2020 sẽ tiếp tục là năm đầy cảm hứng của họ. Grammy 2019 đã chọn This is America (Childish Gambino) để trao giải Thu âm của năm và Ca khúc của năm (lần đầu tiên một ca khúc rap chiến thắng cả hai hạng mục quan trọng tại Grammy). Theo anh, thị trường nhạc Việt cũng sẽ không đứng ngoài dòng chảy ấy của thế giới - các rapper Việt sẽ thoát khỏi “dòng chảy ngầm” làm khuynh đảo các bảng xếp hạng âm nhạc.