Tình bạn bền chặt 4 thập niên của Matt Damon và Ben Affleck

Tài tử Matt Damon (50 tuổi) và tài tử Ben Affleck (49 tuổi) khiến truyền thông chú ý khi tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại buổi ra mắt phim sử thi The Last Duel (do Ridley Scott chỉ đạo) trên thảm đỏ LHP Venice lần thứ 78 vừa qua. Trong phim, hai người vừa hợp tác viết kịch bản, vừa đóng chung. Phim đã chiếu tại LHP và sẽ ra mắt khán giả Bắc Mỹ vào ngày 15.10 tới. Câu chuyện tình bạn của Matt Damon và Ben Affleck bắt đầu từ 4 thập niên trước, khi mà mẹ của hai cậu bé lần đầu tiên giới thiệu hai người với nhau, lúc đó Ben Affleck 8 tuổi còn Matt Damon 10 tuổi.

Theo lời kể của người thân tài tử Matt Damon, cặp bài trùng Matt - Ben hồi còn là học sinh trung học nổi tiếng tinh nghịch. Cũng trong quãng thời gian này, cả hai từng đến New York để kiếm công việc làm thêm là diễn xuất. Sau này khi bước chân vào con đường làm phim, đôi bạn đã thuê một căn hộ và sống chung để viết kịch bản phim Good Will Hunting (1997), một tác phẩm đánh dấu mốc lớn trong sự nghiệp của hai nghệ sĩ khi tại lễ trao giải Oscar lần thứ 70, phim nhận nhiều đề cử, bao gồm Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc, riêng cả hai thắng giải Kịch bản xuất sắc nhất. Trong một lần tâm sự trên Forbes, Ben Affleck chia sẻ về những ngày tháng sống chung để viết kịch bản này: "Chúng tôi đã thuê căn hộ ở Venice, có 800 người đã đến và chè chén với chúng tôi".

Hiếm có một tình bạn bền chặt nào như của đôi bạn Matt Damon và Ben Affleck, trang US Weekly nhận định. Trong ngần ấy thập niên gắn bó trên màn ảnh từ vai trò diễn xuất, biên kịch kiêm sản xuất phim, cả hai từng khiến truyền thông có nhiều nghi vấn về mối quan hệ khác vượt ra ngoài tình cảm bạn bè. Trong một lần trả lời phỏng vấn tạp chí Playboy năm 2012, khi biết được bản thân và bạn mình chịu nhiều đồn đoán mập mờ trong mối quan hệ, tài tử Matt Damon tâm sự cảm thấy bị tổn thương và anh cũng không muốn điều tương tự xảy ra với bạn mình.

Hiện tại, cả hai người đều là những tên tuổi lớn ở Hollywood. Ben Affleck được biết đến qua các dự án như Gone Baby Gone (2007, anh chỉ đạo), Argo (2012, chỉ đạo kiêm đóng chính, thắng giải Oscar Phim xuất sắc) và "đóng đinh" tên tuổi với vai Người dơi trong "vũ trụ điện ảnh mở rộng" DC qua các phim như Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và Justice League (2017). Còn Matt Damon thì nổi danh qua các dự án Saving Private Ryan (1998), Contagion (2011), Interstellar (2014), The Martian (2015), Manchester by the Sea (2016, vai trò sản xuất)...