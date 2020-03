Tình nguyện viên 'nằm đường đắp sương': Nhìn bức ảnh mà nước mắt cứ trào ra

Những ngày qua, câu chuyện cả nước chung tay chống dịch Covid-19 trở thành tâm điểm chú ý. Trong giai đoạn này, bên cạnh việc mọi người đứng ra quyên góp, đồng hành cùng nhà nước, tuân thủ đúng các quy định về cách ly thì sự nỗ lực, hi sinh của các y bác sĩ, công an, bộ đội, tình nguyện viên... cũng khiến dư luận ấm lòng.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ loạt hình ảnh được chụp tại khu cách ly ở ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM. Cụ thể, những tình nguyện viên, đội hậu cần ở đây tranh thủ chợp mắt với cảnh nằm ngoài trời, lấy chiếu thay mền sau những ca làm việc. Hình ảnh này khiến mọi người thêm khâm phục, biết ơn sự hi sinh của họ trong thời điểm cần sự đồng lòng. Không riêng gì cộng đồng mạng, nhiều nghệ sĩ cũng không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy khoảnh khắc đẹp này.

Là người thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về dịch bệnh, Hoa hậu Phương Lê gọi đây là “giấc ngủ kiệt sức của những anh hùng". Cô tâm sự: “Thật xúc động với hình ảnh này, bạn tình nguyện viên trong “trận tuyến” chống dịch bệnh Covid -19 nằm co ro vì mỏi mệt và giấc ngủ tạm lấy sức để lại tiếp tục xung phong. Có vào những thời khắc đất nước khó khăn như thế này mới cảm nhận hết tình người, tình đồng bào cùng chung một nước là như thế nào. Họ đã hi sinh cho chúng ta thì chúng ta hãy nâng cao ý thức, cả nước cùng chung tay chống dịch nhé. Nhìn tấm hình chỉ mong lương tâm của những con người thời gian qua đã thức tỉnh”, Hoa hậu Quý bà hòa bình 2017 chia sẻ thêm.

Trước hình ảnh gây xúc động mạnh này, diễn viên Ngọc Lan đã chia sẻ về trang cá nhân và bày tỏ: “Thương”. Tâm sự với Thanh Niên, Ngọc Lan nói thêm: “Không chỉ những hình ảnh này mà những ngày gần đây Lan cũng thấy xúc động với hình ảnh những cô y tá mà trên mặt đầy vết hằn do đeo khẩu trang quá lâu, rồi hình ảnh một anh đang ngồi dưới đất ăn vội hộp cơm, trên người còn mặc bộ đồ bảo hộ. 24/24 giờ họ làm việc mà không được về nhà, phải mặc nguyên đồ bảo hộ như vậy, điều kiện ăn uống, ngủ nghỉ cũng không được thoải mái. Đó là sự hi sinh của họ để bảo vệ sức khỏe cho mình và Lan thật sự cảm thấy biết ơn. Lan cũng thấy một câu slogan rất hay là: “Chúng tôi đi làm vì các bạn - Bạn hãy ở nhà vì chúng tôi”, đó cũng là thông điệp rất hay. Thật sự Lan mong những lúc thế này hãy tăng lương cho những người làm công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa rồi, vì họ xứng đáng”.

Trong khi đó, MC Nguyên Khang còn dẫn lời từ bài hát Khát vọng tuổi trẻ để thể hiện sự biết ơn và trân trọng khi nhìn thấy hình ảnh này. Anh viết: “Một hình ảnh chạm đến trái tim của bất kỳ người xem nào vì nó đã nói lên sự hI sinh thầm lặng của các chiến sĩ và những tình nguyện viên đang cùng cả nước chống dịch. Tôi từng nghe trong bài Khát vọng tuổi trẻ có câu hát: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, và sự hI sinh của các bạn trẻ thật khiến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ”.

MC Vũ Mạnh Cường tâm sự: “Thức tỉnh và biết ơn. Tôi có đứa em ruột là bộ đội nên tôi hiểu lắm những hi sinh này. Thấy em cùng đồng đội trực liên tục mà thương và xót. Gia đình ủng hộ, động viên và bản thân các chiến sĩ vẫn vui vẻ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Nếu ai đó vẫn chê ỏng chê eo điều kiện cách ly chưa xứng tầm, vẫn cảm thấy "không thoải mái", vẫn nghĩ rằng "làm nhiệm vụ theo ca" thì hình ảnh này giúp họ thức tỉnh, buộc họ có cái nhìn đúng đắn và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Còn với tất cả chúng ta, những người dân Việt Nam, hình ảnh này đánh động mạnh mẽ lòng biết ơn, chúng ta mãi không bao giờ quên những nỗ lực, hĩ sinh của bao con người vì cuộc sống bình yên, an lành trong trận chiến cùng dịch bệnh. Có những chiến sĩ âm thầm, bình dị và đầy hi sinh như thế trong những ngày tháng khó khăn, thử thách này! Xin cảm ơn thật nhiều".