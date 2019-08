Tình trẻ 9X khoe vẻ bốc lửa bên tài tử U.70 Dennis Quaid

Với những fan phim Hollywood, Dennis Quaid không phải là cái tên xa lạ. Nam diễn viên gạo cội này nổi tiếng với những tác phẩm chất lượng như Vantage Point (Sát thủ), Far From Heaven (Thiên đường mong manh), Flight of the Phoenix (Chuyến bay phượng hoàng), The Parent Trap (Bẫy phụ huynh)... và gần đây nhất là phim kinh dị The Intruder (Kẻ xâm nhập bí ẩn).

Về đời sống hôn nhân, tài tử 65 tuổi ly hôn 3 lần. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là với nữ diễn viên PJ Soles, ly dị năm 1983 sau 5 năm chung sống. Sau đó ông kết hôn với người đẹp Meg Ryan và tan vỡ vào năm 2001 khi có một cậu con trai chung. Người vợ gần nhất là Kimberly Buffington, cũng sinh cho ông cặp sinh đôi trước khi tan đàn xẻ nghé hồi năm 2008.

Cả hai hôn nhau nồng cháy bất chấp chênh nhau gần 4 thập niên Ảnh: Daily Mail Vẫn còn phong độ, ngôi sao đình đám thập niên 90 tự tay điều khiển ca nô trong kỳ nghỉ dưỡng ở châu Âu Ảnh: Ảnh: Daily Mail

Tình nhân mới nhất của tài tử Hollywood chỉ kém ông... 39 tuổi, đang là sinh viên nghiên cứu sinh tên Laura Savoie. Cả hai đang có chuyến du hí lãng mạn ở Lake Como, Ý và không thoát khỏi ống kính paparazzi. Trong các bức ảnh, Dennis Quaid tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt tình tứ dành cho tình trẻ nóng bỏng của mình. Cả hai dạo phố, đi biển, trong đó ngôi sao của Far From Heaven khi thì nắm tay bạn gái đầy yêu thương, khi thì dán mắt vào thân hình với đường cong tuyệt mỹ trong bộ bikini của mỹ nhân 26 tuổi. Hết tắm biển, lái ca nô, họ xuống phố thưởng thức ly ca phê, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn giữa khung cảnh tuyệt đẹp tại Villa D'Este danh tiếng.

Trước đó, chân dài 26 tuổi đăng những bức ảnh yêu thích của mình với người tình lên tài khoản Instagram, bao gồm một bức ảnh hôn nơi công cộng tuyên bố tình yêu của mình với nam diễn viên. Laura cũng chia sẻ một bức ảnh họ ôm nhau với chú thích: "Chưa bao giờ hạnh phúc hơn". Vào cuối tháng 4, nam diễn viên đã ba đời vợ tiết lộ rằng ông không loại trừ việc lên xe hoa lần thứ tư. "Tôi không bao giờ loại trừ bất cứ điều gì, nhưng hiện tại thì không", tài tử bật mí với Metro.