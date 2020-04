Tố My lên tiếng về ồn ào xúc phạm đàn chị Như Quỳnh

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tố My bức xúc cho biết có người dùng tên tuổi cô để cư xử khiếm nhã với danh ca Như Quỳnh trên mạng xã hội . Cụ thể, nữ ca sĩ tiết lộ về tình cảm của cô dành cho thần tượng: “Các bạn anti fan ơi. Đừng xài mấy trò trẻ con như vậy nữa nhé. Chị Như Quỳnh là một trong những thần tượng lớn của cuộc đời My, chính chị là người đã truyền cho My nguồn cảm hứng rất lớn đến với âm nhạc, và là nguồn động lực để My học hỏi, phấn đấu. Vì vậy trong lòng My luôn dành cho chị một sự yêu thương và kính trọng tuyệt đối”.

Đáng chú ý, Tố My thẳng thắn vạch trần thủ đoạn của một số người mạo danh cô để gây hấn với Như Quỳnh. Giọng ca Xin trả lại thời gian chia sẻ: “Tại sao các bạn lại đi giả mạo nick của My rồi tự dùng những lời lẽ thô bạo làm xúc phạm đến chị Như? Thần tượng của chính các bạn và của cả tôi? Nếu ai đã tiếp xúc với My đều sẽ hiểu rằng cách hành xử của My đối với mọi người xung quanh như thế nào và câu từ My thường sử dụng ra sao? My chưa bao giờ sử dụng những từ ngữ "khiếm nhã" và lối hành xử "thô thiển" như thế này cả. Và một điều đặc biệt nữa là My không bao giờ có thói quen xem cũng như trả lời tin nhắn những nick lạ trên Facebook”.

Tố My được đồng nghiệp, người hâm mộ động viên trước lùm xùm nhiều người cho rằng cô xúc phạm Như Quỳnh. Trước sự việc, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn cho biết có người mạo danh cô để làm việc bất chính Ảnh: FBNV

Trước sự việc, ca sĩ sinh năm 1991 còn nhắn nhủ đến những anti fan : “Xin nhắn với các bạn rằng cuộc sống này thật sự vô thường lắm, là con người với con người nếu yêu thương nhau được ngày nào thì hãy nên yêu thương nhau mà sống, còn nếu không thương được thì ít ra cũng không nên làm tổn thương nhau hay hận thù nhau để làm gì, hãy nuôi dưỡng những hạt giống tâm hồn thật đẹp để mình luôn cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa và đáng sống nhé các bạn”.

Đính kèm bài đăng của Tố My còn có loạt ảnh tin nhắn giả mạo cô, dùng lời lẽ kém văn minh để đối đáp với người khác cũng như liên quan đến tên tuổi của Như Quỳnh . Liên hệ với Tố My, nữ ca sĩ xác nhận về sự việc. Cô chia sẻ với Thanh Niên: "Tôi không biết chị Như Quỳnh có biết không nhưng tôi đăng lên để fan chị Như hiểu được tôi. Nếu chị có đọc được thì không thấy buồn và hiểu rõ về sự việc... Ban đầu tôi cũng có nghĩ đến việc báo công an, nhưng thấy bạn giả mạo tài khoản của tôi còn nhỏ tuổi quá, sinh năm 2005, đáng tuổi em út tôi". Được biết, đối tượng mạo danh này đã bị cộng đồng mạng truy tìm và vạch trần. Sau khi được làm rõ, người này đã liên hệ Tố My để xin lỗi.

Sau khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, dòng trạng thái của ca sĩ gốc Đà Nẵng nhận về sự quan tâm của đông đảo người dùng. Trong đó, nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng an ủi Tố My. Nguyên Vũ bình luận: “Em đừng buồn nè, anh chị trong nghề hiểu mà. Chị Như Quỳnh là người rất dễ mến, hiền hoà và là nguời lớn hiểu chuyện nên em đừng lo”. Ca sĩ Phạm Thanh Thảo nhận xét: “Thương em nè. Nếu còn tiếp tục con đường này thì mau gạt hết mấy cái kiểu tin nhắn vớ vẩn thế này nhé em! Chỉ làm mình tuột mood (tâm trạng)… Vui lên đi bé iu!”.