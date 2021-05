Tổng thống Mỹ Joe Biden và những góc khuất 5 thập niên

Cuốn sách mang đến nhiều thông tin hấp dẫn về sự nghiệp chính trị lâu dài và đầy biến động của Joe Biden tại Thượng viện cũng như những điều đã xảy ra trong 8 năm ông đảm nhiệm vai trò phó tổng thống cho ông Barack Obama. Lý do vì sao ông phải rút lui khỏi cuộc bầu cử năm 2016, rồi tại sao ông quyết định quay trở lại, đối đầu với Donald Trump trong cuộc chạy đua trở thành tổng thống vào năm 2020... sẽ được tiết lộ rõ.

Tác giả Evan Osnos cũng đề cập đến những khó khăn mà Biden đối mặt khi nhiệm kỳ tổng thống của ông chỉ mới bắt đầu. Khi nước Mỹ đang ở trong tình cảnh chưa từng có tiền lệ, kinh nghiệm dày dạn và phong cách tiếp cận nghiêm ngặt đối với các vấn đề của Biden sẽ “lật ngược thế cờ” với nhiệm kỳ trước ra sao? Trong bức chân dung đa sắc thái này, Biden hiện lên với nhiều việc cần làm, nhưng cũng hết sức đa năng vì từng được trui rèn bởi ngọn lửa mang tên bi kịch. Dường như, ông chính là người xuất hiện đúng thời điểm, phù hợp một cách kỳ lạ với giai đoạn hiện nay của lịch sử nước Mỹ.

Joe Biden - Hành trình kéo dài năm thập kỷ còn thu hút bởi tác giả Evan Osnos là một tay viết sừng sỏ của The New Yorker. Ông sống cùng vợ và các con ở Washington D.C, cũng là tác giả của cuốn sách rất được yêu thích Kỷ nguyên của lòng tham vọng: Theo đuổi sự giàu có, sự thật và niềm tin tại Trung Quốc (từng nhận được giải thưởng Sách quốc gia Mỹ năm 2014). Trước đây, Evan Osnos là nhà báo chuyên tin từ Trung Quốc, Iraq và nhiều địa điểm khác cho tờ Chicago Tribune - nơi ông cùng đồng nghiệp nhận được giải thưởng Pulitzer cho hạng mục phóng sự điều tra . Nhờ tận dụng gần 10 năm kinh nghiệm viết cho tờ The New Yorker, Evan Osnos đã miêu tả, nhìn nhận một cách khách quan và đa chiều về những yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống “bất thường” năm 2020.

Người ta nói tổng thống thứ 46 của Mỹ Joe Biden vừa là người may mắn, vừa là người kém may mắn nhất. Theo đề cập trong cuốn sách, sự nghiệp của Biden được thúc đẩy bởi một động lực hiếm thấy ở nhóm lãnh đạo chính trị cấp cao nhất, đó là tinh thần sẵn sàng đương đầu với những thiếu sót và sai lầm của bản thân, bất chấp vận may có đứng về phía mình hay không. Những thử thách của cuộc đời - dù mang tính cá nhân hay khi phục vụ đất nước đã giúp ông đặc biệt đồng cảm với những con người ở trong tình cảnh khó khăn. Trong bối cảnh rối ren hiện tại, đây là một phẩm chất trọng yếu để Biden dẫn dắt nước Mỹ hướng tới sự phục hồi và những chuyển biến tích cực.

Tác giả của Joe Biden: Hành trình kéo dài năm thập kỷ cũng hé lộ về cá tính của nhiều chính khách Mỹ thông qua các cuộc phỏng vấn kéo dài giữa ông với Biden và hơn 100 người liên quan tới sự nghiệp và cuộc đời của tổng thống Mỹ đương nhiệm, bao gồm cựu Tổng thống Barack Obama, các nhân vật kỳ cựu trong các đảng chính trị, cùng một loạt các nhà hoạt động xã hội, người cố vấn, đối thủ cũng như các thành viên trong gia đình Biden. Chính vì vậy, The Guardian đã bình luận rằng: “Không thể rời mắt khỏi cuốn sách của Osnos và cảm thấy kinh ngạc về những gì Biden đã vượt qua để đi đến thời điểm này”.