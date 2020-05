Trấn Thành gầy đi nhiều khiến fan lo lắng

Mới đây, nhà sản xuất Người ấy là ai đăng tải đoạn clip nhá hàng cho tập 1 sắp lên sóng. Điều đáng chú ý là trong clip, MC Trấn Thành khiến nhiều người lo lắng vì gương mặt có phần thiếu sức sống. Thậm chí, ngay cả siêu mẫu Thái Lan Lukkade cũng cho hay: “Trông em trẻ ra và gầy đi nhiều đấy". Phía dưới đoạn clip, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra điều này và bày tỏ sự lo lắng dành cho sức khỏe của nam danh hài.

Một tài khoản bình luận: “Không biết có ai thấy giống tôi không, Trấn Thành nhìn cứ bị mệt, đuối đuối á. Thương quá". “Anh Thành ơi, đừng giảm cân nữa, ốm quá rồi không được đẹp lắm. Như lúc trước thấy được hơn anh ạ". “Trấn Thành mập sẽ phong độ, và đàn ông kiểu ấm áp, còn ốm ốm thấy thiếu thiếu gì đó", một người xem nêu quan điểm. “Tôi nghĩ Trấn Thành khác một phần do trang điểm, còn phần khác do làm việc quá sức thì phải. Ánh mắt kiểu cố gắng mở to lên, sắc thái cũng gồng thấy rõ", một khán giả bày tỏ.

Được biết trong những ngày dịch Covid-19, Trấn Thành tích cực tập luyện để cải thiện ngoại hình Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại ở đó, một số cư dân mạng còn bày tỏ sự thắc mắc về việc ngoại hình nam MC có nhiều thay đổi. Thậm chí, một số người hâm mộ còn hoài nghi chuyện Trấn Thành can thiệp dao kéo. Liên hệ với Trấn Thành, đại diện nam danh hài cho hay: “Chúng tôi xin phép không nói về sức khỏe, vóc dáng hình thể thời điểm này".

Cùng thời điểm này, Hari Won đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự lo lắng cho ông xã. Cô viết: “Chồng mình đi quay suốt, hôm kia ngủ 1 tiếng, hôm qua ngủ 3 tiếng". Điều đó khiến nhiều người hâm mộ cho rằng làm việc quá nhiều và giảm cân sau thời gian bị chê “phát tướng" chính là nguyên nhân khiến diễn viên Cua lại vợ bầu trở nên gầy gò khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Bên cạnh đó, số khán giả khác khuyên nam danh hài giữ gìn sức khỏe , tránh tình trạng làm việc quá sức: "Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe nha anh, không bệnh là mệt lắm đó". "Mấy đợt trước thấy em đi quay mà ngủ lên ngủ xuống, mặt mày xuống sắc. Nên nhớ chú ý quan tâm đến sức khỏe nhé", tài khoản khác nhắn nhủ.