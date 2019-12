Trấn Thành nghẹn lòng trước ước mơ giúp đỡ trẻ em nghèo của cô bé 14 tuổi

Ca sĩ nhí triệu view Bảo An - từng nổi tiếng với các MV Xúc xắc xúc xẻ, Mẹ ơi tại sao, Bé chút chít... vừa ra mắt khán giả MV ca khúc tự sáng tác về tình cảm rung động dễ thương của tuổi học trò.

Sau gần 1 năm 3 tháng rời khỏi FapTV, Trần Phương Nam bất ngờ quay trở lại với sản phẩm riêng đầu tay mang tên Nam cháo lòng, do nhà sản xuất và đạo diễn Thanh Xuân thực hiện.

Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý khi diện đầm xuyên thấu, xẻ cao đỏ rực nổi bật tại sự kiện. Cô bất ngờ được nhận giải Best Face of the year nhờ vào nhan sắc xinh đẹp, đầy sức hút của mình.