Trùng tu đền Hổ Bái ì ạch, địa phương chịu trách nhiệm

Phần 2 của phim truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu tiếp tục diễn biến gay cấn khi con gái nữ chính Oh Yoon Hee bị bạn học đâm chết.

Ra rạp lẫn chiếu trên nền tảng Disney+ từ ngày 5.3, sau ngày đầu tiên, tổng doanh thu của Raya And The Last Dragon ở Bắc Mỹ chỉ đạt 2,5 triệu USD, thua xa nhiều phim khác theo quan sát của giới báo chí.