Văn hóa đọc phát triển nhờ người trẻ

Người trẻ lan truyền cảm hứng đọc





3 ngày, doanh thu 15,6 tỉ đồng Với kỳ vọng thu hút 1 triệu lượt khách, Hội sách TP.HCM lần 10 năm nay có tới 900 gian hàng của 175 đơn vị tham dự, trưng bày hơn 30 triệu bản sách. Theo thông báo của ban tổ chức, sau 3 ngày (19 - 21.3), doanh thu hội sách đã đạt 15,6 tỉ đồng, tăng trung bình hơn 25%/ngày so với hội sách lần 9.



Từ ngày 17 - 18.3 khi chưa khai mạc Hội sách TP.HCM lần thứ 10 (diễn ra vào 19 - 25.3 tại công viên Lê Văn Tám, Q.1), khi các gian hàng còn đang tấp nập trang trí, bày biện sách, đã có rất nhiều bạn trẻ hớn hở đến với hội sách, nằn nì xin mua ngay những cuốn sách mới còn thơm mùi giấy vừa được bày trên kệ. Trước sự nhiệt tình của độc giả, một số gian hàng đành phải… vừa bày vừa bán.

Cũng có rất nhiều bạn trẻ, thậm chí gần như tuần nào cũng hẹn hò nhau đi đường sách TP.HCM, nhiệt tình cặm cụi lựa sách tại các gian hàng bất kể trời nắng nóng, chen nhau xếp hàng xin chữ ký các tác giả và hầu như không bỏ sót các hoạt động giao lưu tác giả nào mà họ yêu thích.

Việc cả gia đình dẫn con cái tới đường sách vào các dịp cuối tuần đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của TP.HCM trong hai năm qua. Một ông bố trong lúc chờ vợ và con gái đang độ tuổi teen vào lựa sách cho biết, thoạt đầu do áp lực công việc bận bịu, anh đã mất thú đọc sách từ rất lâu, nhưng do con gái nài nỉ, giục giã đòi đi mua sách cuối tuần nên lâu dần việc cả nhà cùng đi mua sách chung cũng thành thói quen sinh hoạt gia đình. Trong lúc chờ con chọn mua sách, cha mẹ cũng nhân tiện chọn cho mình một vài cuốn ưng ý. “Cháu đã chọn sẵn những cuốn sách yêu thích, cũng nằn nì xin chúng tôi cho đi dự giao lưu ra mắt sách của một số nhà văn. Lũ trẻ bây giờ nhận thông tin nhanh lắm”, ông bố tự hào nói.

Sự lan tỏa văn hóa đọc cứ vậy mà hình thành, từ chỗ bị động trở thành chủ động, giới trẻ đã không chịu ngồi yên để cha mẹ chọn sách giùm mình, mà đã tự tìm mua những cuốn sách mà họ thực sự quan tâm.

Thụ hưởng nền văn hóa đọc dễ tiếp cận

Người đọc Việt ngày càng có cơ hội dễ dàng tiếp cận với khối lượng sách mới, đa dạng và ngồn ngộn tri thức. Nếu như việc mua sách trước đây chỉ có cách thức duy nhất là tới các nhà sách, thì giờ đây, người đọc có thể dễ dàng mua ở mọi nơi, từ các đường sách mọc liên tiếp tại TP.HCM, Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu… hay tại các hội sách.

Thậm chí chỉ với một cái “click” chuột, độc giả cũng dễ dàng đặt mua được sách giấy lẫn sách điện tử với giá cực mềm trên các trang Tiki.vn, Fahasa.com, Vinabook.com… Những đợt giảm giá lớn cùng nhiều loại quà tặng, trò chơi hấp dẫn trên các trang mạng này càng dễ thu hút độc giả trẻ. Thậm chí đã có không ít độc giả trẻ khi đi mua sách tại Hội sách TP.HCM đều đề nghị được “cà thẻ” hoặc “thanh toán online” qua điện thoại để có điều kiện mua được nhiều sách hơn.

ẢNH: KHẢ HÒA Độc giả đến Hội sách TP.HCM lần 10



Nhà văn trẻ Anh Khang nói, anh và nhiều bạn đọc khác đang được thụ hưởng một nền văn hóa đọc ngày càng dễ tiếp cận. Anh cũng cho biết đây là lần thứ 3 anh tham gia Hội sách TP.HCM với lịch ký tặng sách tại các gian hàng luôn được các bạn trẻ ủng hộ đông nghịt. “Điều đó chứng tỏ rằng, trong nhiều lựa chọn giải trí như xem phim, nghe nhạc… thì mọi người vẫn dành một sự quan tâm nhất định cho sách. Tôi thấy tình yêu dành cho sách của các độc giả chưa bao giờ giảm, chứng tỏ tình yêu với sách của người dân TP.HCM nói riêng và của người dân cả nước vẫn còn tràn đầy. Đây là một tín hiệu vui và đáng mừng”, nhà văn Anh Khang nói.

Trong buổi giao lưu ra mắt bộ sách Chuyện Đông chuyện Tây của nhà nghiên cứu An Chi (diễn ra tại Hội sách TP.HCM hôm 20.3), độc giả Dung (25 tuổi) đã phát biểu cô rất thích đọc loại sách của tác giả An Chi. “Điều này khiến nhiều khách tham dự sự kiện bất ngờ và vui mừng vì loại sách nghiên cứu về từ nguyên của tác giả An Chi thường “kén” độc giả và phần lớn thường chỉ thu hút các độc giả lớn tuổi”, nhà văn, nhà thơ Lê Minh Quốc kiêm MC buổi giao lưu đưa ý kiến.

Nhiều hoạt động giao lưu tác giả, ra mắt sách mới, nói chuyện chuyên đề… cũng là những nội dung thú vị dễ thu hút độc giả trẻ tích cực đến với sách nhiều hơn. Lý giải về điều này, nhà văn Anh Khang nói: “Rất nhiều bạn đọc trẻ thích đến tham gia hội sách không chỉ bởi cơ hội được mua sách giá rẻ, mà quan trọng hơn nhiều là họ được tham gia nhiều hoạt động đằng sau trang sách. Trước đây, khi đọc sách, độc giả chỉ được tiếp cận với tác giả qua câu chữ trên sách thôi. Còn bây giờ có hội sách, có những hoạt động giao lưu gặp gỡ, họ sẽ được đối thoại trực tiếp với tác giả. Học sinh, sinh viên mua sách rất nhiều vì có thời gian rảnh để dạo các nhà sách, đi tìm những cuốn sách đồng điệu, đồng cảm với mình. Còn người lớn thì hiếm khi mua, sách phần vì bận rộn công việc, phải dành tiền để làm những việc khác, không còn nhiều thời gian đọc sách hoặc có đọc thì thường đọc sách chuyên ngành, chứ không đọc những cuốn sách thiên về giải trí và cảm xúc nữa. Vì vậy tôi dành niềm tin rất nhiều vào văn hóa đọc của người trẻ”.