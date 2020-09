Vì sao ảnh được giải liên hoan khu vực Hà Nội siêu xấu?

“Đá bóng” trách nhiệm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội phối hợp tổ chức. Mặc dù vậy, khi được hỏi về chất lượng của giải, lãnh đạo 2 hội chỉ qua chỉ lại nhau. Ông Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, cho biết: “Khu vực Hà Nội tôi không tham gia đâu, hỏi ông Vũ Khánh (Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam) ấy”. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, thì trả lời: “Giải khu vực, hỏi bên hội trung ương nhé”. Ông Vũ Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, cho biết: “Cái này tôi không trực tiếp làm. Hỏi Đặng Đình An (Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội) hay hơn”. Ông Khánh còn giải thích: “Hội Hà Nội cương quyết không liên quan là sao? Hội Hà Nội liên quan chứ. Hai hội phối hợp, mà Hà Nội là chính đấy. Anh em tôn trọng Hà Nội, khu vực Hà Nội nên giám khảo do Hà Nội hết. Rồi thì ban tổ chức cũng hội Hà Nội. Chúng tôi chỉ gần như là đồng tổ chức vì chúng tôi phải làm cả 8 khu vực”.