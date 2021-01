Vĩnh biệt danh ca Nhật từng hát ở chiến trường Trị Thiên

Tờ The Mainichi (Nhật Bản) đưa tin ca sĩ Yokoi Kumiko (tên thật Tomoyori Kumiko) từ trần tại Tokyo ở tuổi 76 do bệnh hiểm nghèo. Bà được biết đến là người có nhiều hoạt động, thực hiện các buổi biểu diễn hòa nhạc ở Nhật Bản và Việt Nam gây quỹ giúp đỡ trẻ em nhiễm chất độc da cam; gần đây là hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Nhật Bản. Cũng theo thông tin từ cô Trần Phương Liên, nữ ca sĩ Yokoi Kumiko qua đời hôm 14.1 và do tình hình dịch Covid-19 , gia đình bà tổ chức tang lễ gọn nhẹ vào ngày 20.1.