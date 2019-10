Võ Việt Chung: Áo dài 5, 10 ngàn đô tôi bán được rất nhiều

Võ Việt Chung đến với áo dài hết sức tình cờ. Khi còn bé, anh có sở thích lén lấy khăn choàng của mẹ để may đồ cho… mèo. May mắn được mẹ yêu chiều, sở thích đó đã dần hình thành trong nhà thiết kế gốc Sài Gòn tình yêu đối với thời trang để rồi anh quyết định chọn hướng đi riêng cho mình với tà áo dài truyền thống dân tộc. Thấm thoát 25 năm, đã qua rất nhiều năm gắn bó với áo dài, cũng có vô số lần bị cạn ý tưởng, song Võ Việt Chung chưa bao giờ buông tay khỏi tập thiết kế. Trái lại, áo dài vẫn luôn khơi gợi cho anh rất nhiều cảm hứng. Với Võ Việt Chung, nét đẹp của áo dài là vô tận mà suốt đời cũng không thể khám phá hết được.

Điểm đặt biệt của Võ Việt Chung so với những nhà thiết kế áo dài nổi tiếng khác đó là việc anh khôi phục thành công chất liệu truyền thống lãnh Mỹ A (một loại lụa được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loại lụa, có giá đắt gấp trăm lần so với các loại lụa khác, xuất xứ từ làng nghề truyền thống tơ lụa Tân Châu, An Giang). Nếu nói chính chất liệu lãnh Mỹ A đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Võ Việt Chung thì anh sẽ không chút phản đối. Bởi với việc khôi phục được chất liệu này, anh trở thành nhà thiết kế đầu tiên của Việt Nam được UNESCO vinh danh là “Người có công khôi phục và phát triển chất liệu truyền thống lãnh Mỹ A”. Lãnh Mỹ A cũng giúp Võ Việt Chung cho ra đời những chiếc áo dài truyền thống sang trọng và đặc trưng hơn. Những chiếc áo dài đó đã theo anh công diễn trên nhiều sàn catwalk nổi tiếng trong nước và cả trên thế giới . Những chiếc áo dài ấy cũng từng là trang phục đại diện dành cho người nổi tiếng, các hoa hậu thế giới khi sang Việt Nam.

Nhưng để đi đến thành công với lãnh Mỹ A như hiện tại thì đó là cả một quá trình gian nan, thử thách. Vào khoảng năm 2000, Võ Việt Chung sang Ý để học thời trang. Nơi đây không hề dạy thời trang áo dài, họ dạy về thời trang cao cấp, thời trang trình diễn theo phong cách Haute Couture. Trong lúc anh gặp bế tắc nhất về việc chọn chất liệu để thiết kế cho bài tốt nghiệp thì may mắn anh nhớ đến chiếc quần đen của mẹ. Khi nhà trường đồng ý cho thực hiện bài tốt nghiệp với chất liệu ấy, chính cụ thân sinh đã đi tìm, mang khúc vải gửi qua cho anh. Và từ chất liệu này đã làm nên bộ sưu tập Mơ về châu Á, một bộ sưu tập áo dài với chất liệu truyền thống lãnh Mỹ A đầu tiên của Võ Việt Chung.

H'Hen Niê là một trong 12 nàng thơ của Võ Việt Chung trong show kỷ niệm 25 năm làm nghề Ảnh: NVCC

Có thể nói, Võ Việt Chung may mắn khi tìm được chất liệu lãnh Mỹ A. Nhưng với sự mày mò, sáng tạo cộng với nhiệt huyết của nhà thiết kế trẻ, hiện nay lãnh Mỹ A đã không còn là chiếc quần đen ngày nào nữa mà là những bộ thời trang cao cấp, đặc biệt nhất là áo dài. Nhà thiết kế 7X tâm sự anh khám phá loại vải trứ danh của An Giang có thể ứng dụng được rất nhiều lĩnh vực, ngoài thời trang còn có thể phát triển ở ngành trang trí nội thất. Tuy nhiên, yếu điểm lớn nhất của lãnh Mỹ A nằm ở khâu giá thành, mỗi mét vải tốt có giá đến vài trăm USD. Khi nghề dệt này đang đứng trước nguy cơ thất truyền, khí hậu miền Tây ngập mặn khiến cây mặc nưa mất mùa, lãnh Mỹ A càng đắt và càng hiếm. Võ Việt Chung cho biết nhiều khách hàng của anh rất thích áo dài từ lãnh Mỹ A, họ sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra mua. Tuy nhiên, với khách hàng bình dân, chiếc áo lãnh Mỹ A ngày càng xa vời. Anh luôn đau đáu với việc người bình dân không chạm được đến loạt vải tuyệt vời trên đất nước mình.Để quảng bá cho loại vải độc đáo, Võ Việt Chung quyết định đưa chất liệu này vào show kỷ niệm 25 năm vào nghề của mình, diễn ra ngày 18.10 tại TP.HCM. Anh đã mời rất nhiều người đẹp hàng đầu trong showbiz Việt hiện nay cùng tham gia giới thiệu bộ sưu tập, đó là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Nie, siêu mẫu Hoàng Yến, Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh, Hoa hậu Siêu quốc Gia châu Á 2018 Minh Tú, Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng, Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế Thúy Vân, Hoa hậu Đại sứ Du lịch 2018 Phan Thị Mơ, Hoa hậu quốc tế Việt Nam tại Mỹ 2016 Quỳnh Thy, Á hậu các dân tộc Việt Nam 2010 Trương Thị May, MC Kiều Ngân, ca sĩ Minh Hằng và diễn viên Diễm My 9X. Điểm nổi bật của sự kiện thời trang không chỉ là sự hội ngộ lần đầu của 12 mỹ nhân showbiz Việt mà còn là chất liệu truyền thống lãnh Mỹ A kết hợp cùng lụa Chirimen Nhật Bản. Võ Việt Chung tâm niệm anh mong muốn dấu ấn 25 năm làm nghề là cơ hội để quảng cáo lãnh Mỹ A, chất liệu giúp mình thăng hoa và đạt được nhiều thành công lớn.