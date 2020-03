'Vũ trụ điện ảnh' Marvel bị ảnh hưởng nặng vì Covid-19

Black Widow

Nhận định trên càng thêm phần chắc chắn khi Marvel tung ra đoạn trailer quảng cáo cho Black Widow, nhưng không hề đề cập đến ngày công chiếu 1.5. Nếu các quốc gia khác noi theo Trung Quốc và Ý - đóng cửa các rạp chiếu phim, cấm tụ tập nơi đông người thì chắc chắn sẽ có tác động lớn đến hiệu suất phòng vé của Black Widow. Rất có thể buổi ra mắt phim "bom tấn" này sẽ có số người tham dự ít hơn bình thường và phim có thể bị hoãn công chiếu do lo ngại Covid-19.

Falcon & Winter Soldier

Bom tấn Falcon & Winter Soldier cũng đang gặp rắc rối khi phải ngừng ghi hình tại Prague (CH Czech) do sự bùng phát của Covid-19. Phần lớn bộ phim đã được quay ở Atlanta (Mỹ) và dự kiến sẽ dành thêm một tuần để ghi hình tại thủ đô của CH Czech. Tuy nhiên vì dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng nặng tại châu Âu nên lịch quay phim tại đây đành phải tạm hoãn.

Loki

Hawkeye

Bộ phim truyền hình về Hawkeye dự kiến bắt đầu sản xuất vào tháng 7, cũng là thời điểm mà nhiều người dự đoán Covid-19 sẽ ở mức tồi tệ nhất tại Mỹ. Marvel có thể vẫn thực hiện được phần phim này nhưng với lịch sản xuất bị đẩy lùi một chút, do tác phẩm có lịch phát hành dự kiến đến mùa thu năm 2021.

Doctor Strange 2

Đạo diễn Sam Raimi gần đây nhường vị trí đạo diễn Doctor Strange 2 cho Scott Derrickson, và việc sản xuất tác phẩm dự kiến sẽ bắt đầu khá sớm. Đã có những thông tin cho thấy Marvel có ý định quay phim tại Pinewood Studios ở Anh, và cho đến nay khu vực này chưa bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, có khả năng Marvel đang xem xét các tình huống dự phòng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh tại Anh như ở Ý. Trong đó bao gồm việc hoãn quay phim và thậm chí là phải lùi ngày phát hành.

Spider-Man: Homecoming 3

Spider-Man: Homecoming 3 là bộ phim của Marvel nhiều khả năng sẽ phải trì hoãn việc phát hành. Ngày phát hành cụ thể của tác phẩm có thể sẽ được xác định trong hợp đồng đàm phán lại giữa Marvel Studios và Sony Pictures.

Tom Holland trong Spider-Man: Far from home

Mặc dù Spider-Man: Far from home đã đưa Peter Parker phiên bản của Tom Holland du lịch cùng bạn bè ở nước ngoài, nhưng anh hoàn toàn có khả năng trở lại New York trong phần thứ 3. Marvel có thể sẽ hoãn thời gian phát hành bộ phim cho đến khi tình hình dịch Covid-19 trở nên tích cực hơn.