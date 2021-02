'Vua Priêm' Võ Minh Lâm trong 'Nàng Xê Đa': Tôi thấm mệt trên sân khấu

* Anh từng chia sẻ, anh đã xem vai vua Priêm của NSƯT Phương Quang trong vở diễn cùng tên trước đây rất nhiều lần. Anh có thấy áp lực khi bản thân còn trẻ nhưng lại được NSƯT Hoa Hạ giao cho vai diễn “nặng ký” này?

Vai Priêm của NSƯT Phương Quang trong thời sân khấu hoàng kim đã in sâu trong lòng khán giả mộ điệu với trên 1.500 suất diễn, và khi được trao cơ hội tái hiện lại vai diễn này, Lâm nghĩ rằng nếu là bất kì ai thì cũng không tránh khỏi áp lực bởi cái bóng quá lớn, bởi sẽ có rất nhiều sự so sánh giữa cái xưa và nay. Và Lâm lại là một khán giả yêu thương và hâm mộ chú với vai diễn này. Lâm nghĩ, được thể hiện lại vai diễn đã quá thành công của chú là một điều may mắn, một niềm hạnh phúc quá lớn của một nghệ sĩ trẻ như Lâm. Bằng sức trẻ của mình, Lâm chỉ biết cố gắng để tiếp nối tình yêu cải lương bằng tất cả tâm huyết mong sao xứng đáng là thế hệ kế thừa các bậc tiền bối và không phụ lòng kỳ vọng của những khán giả đã luôn yêu mến vở diễn Nàng Xê Đa.