Xa Thi Mạn xuất hiện ngắn ngủi trong trailer phim mới với Huỳnh Hiểu Minh

Bộ phim của nhà sản xuất Vu Chính và ê-kíp Diên Hi công lược

Bên tóc mai không phải hải đường hồng (tựa tiếng Anh: The side is not begonia) ngay từ khi còn là dự án trên giấy đã nhận được nhiều sự quan tâm, bởi dựa trên tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của tác giả Thủy Như Thiên Nhi. Trên trang đánh giá Douban, truyện gốc này nhận được đánh giá tốt 8,7/10 điểm và nhận nhiều bình luận khen ngợi.

Bên tóc mai không phải hải đường hồng lấy bối cảnh Bắc Kinh giai đoạn dân quốc ở những năm 1933, lúc cuộc chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang trong giai đoạn căng thẳng. Trên nền khung cảnh xã hội hỗn loạn đó, truyện nêu bật tinh thần yêu nước và giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cũng tiết lộ những mặt tối chân thực về thời đại lúc bấy giờ.

Trailer Bên tóc mai không phải hải đường hồng vẫn nằm trong danh sách video được xem và bàn luận nhiều nhất trên các diễn đàn phim ảnh ẢNH: POSTER PHIM

Với nội dung khá “nặng đô” như trên, fan tiểu thuyết không đặt quá nhiều kỳ vọng vào bộ phim chuyển thể của nhà sản xuất Vu Chính. Phần lớn người hâm mộ đều chỉ mong mỏi tác phẩm sẽ không bị cải biên quá đà. Và Vu Chính nhanh chóng trấn an khán giả khi mời chính “mẹ đẻ” của Bên tóc mai không phải hải đường hồng là Thủy Như Thiên Nhi làm biên kịch cho đoàn.

Ngoài ra, ê-kíp Diên Hi công lược và cả đạo diễn Huệ Giai Đống cũng góp sức cùng nhà sản xuất Vu Chính trong bộ phim này.

Doãn Chính tự thực hiện các cảnh quay hát kinh kịch trong phim ẢNH: WEIBO PHIM

Cùng dàn ê-kíp hùng hậu, Bên tóc mai không phải hải đường hồng tự tin khởi quay và đóng máy, rồi lẳng lặng chờ ngày bùng nổ. Mới đây, trailer phim ra mắt và nhanh chóng để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Đoạn clip nhá hàng tác phẩm này gây dấu ấn với những khung cảnh biểu diễn kinh kịch kinh điển, góc quay chỉnh chu, những câu thoại tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần Trung Hoa đầy cảm xúc. Đặc biệt, người xem có thể cảm nhận rõ ràng không khí căng thẳng thời chiến chỉ qua hơn 2 phút trailer. Khâu trang phục và màu sắc của phim cũng được đánh giá cao.

Dàn diễn viên chất lượng đồng đều

Trong nguyên tác truyện Bên tóc mai không phải hải đường hồng, hai nam chính là thương nhân yêu nước đã có vợ con Trình Phượng Đài (Huỳnh Hiểu Minh) và đào hát tài hoa Thương Tế Nhị (Doãn Chính). Cả hai có sự “tâm đầu ý hợp”, dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, tác phẩm khi lên màn ảnh đã được đổi sang tình huynh đệ hay tri kỉ, nhằm né tránh sự khắt khe của Cục Điện ảnh Trung Quốc (hạn chế phim đồng tính).

Dù vậy, trong trailer vừa mới công bố, fan vẫn thấy rõ yếu tố đam mỹ giữa hai nhân vật nam chính. Phim khéo léo cài cắm những tình tiết ẩn dụ về mối quan hệ cảm động giữa Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhị trong bối cảnh kháng chiến cứu nước. Riêng những phân đoạn Thương Tế Nhị biểu diễn kinh kịch trở thành điểm nhấn chính trong trailer phim mới. Cộng đồng mạng cũng tán thưởng kỹ năng biểu diễn và nhan sắc phi giới tính của tài tử Doãn Chính trong phim.

Doãn Chính khiến khán giả bất ngờ với tài năng và vẻ đẹp tinh tế Huỳnh Hiểu Minh và Doãn Chính được trông đợi sẽ có tương tác tốt trong phim ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đảm nhận vai Phạm Tương Nhi, vợ của Trình Phượng Đài là Xa Thi Mạn. Trong trailer, khi hai nam chính có tần suất hiện diện dày đặc thì nữ chính Phạm Tương Nhi chỉ xuất hiện hơn 10 giây. Điều đáng nói là phần lớn khoảnh khắc cô lộ diện là lúc bồng con đến bên chồng và nhìn Thương Tế Nhị với ánh mắt khó chịu lẫn ghen tị.

Việc Xa Thi Mạn lộ mặt ngắn ngủi trên trailer Bên tóc mai không phải hải đường hồng khiến khán giả “dở khóc dở cười”. Nhiều người xem cũng kỳ vọng vào khả năng diễn xuất biến hóa của cô trong phim.

Nhân vật của Xa Thi Mạn đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nam chính Trình Phượng Đài (Huỳnh Hiểu Minh) và Thương Tế Nhị (Doãn Chính) ẢNH: WEIBO PHIM

Đây là lần đầu tiên Vu Chính chuyển thể tác phẩm đam mỹ. Và Bên tóc mai không phải hải đường hồng cũng là tác phẩm đầu tiên mà Huỳnh Hiểu Minh hợp tác cùng Vu Chính. Ngoài bộ ba Huỳnh Hiểu Minh, Doãn Chính, Xa Thi Mạn, phim còn có sự tham gia của Huỳnh Thánh Y, Trần Đô Linh, Đàn Kiện Thứ, Mã Tô, Đỗ Thuần... Tác phẩm dự kiến sẽ chiếu trên iQiyi vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm nay.