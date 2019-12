Xuân Nghi nói gì khi bị so sánh với Xuân Mai?

Nổi tiếng cùng thời với ‘'thần đồng âm nhạc nhí’' Xuân Mai, Xuân Nghi không tránh khỏi việc bị so sánh vì âm nhạc, tài năng của cả hai đều có nét tương đồng. Ngay trên sân khấu Vang bóng một thời, Xuân Nghi chia sẻ: “Thời điểm Xuân Mai nổi tiếng thì tôi chỉ minh họa cùng với các bạn, đến khi Xuân Mai đi Mỹ rồi thì tôi mới thực sự nổi tiếng, bắt đầu tham gia nhiều chương trình và tôi thấy may mắn, vinh dự khi được xếp ngang hàng với Xuân Mai”. Giọng ca nhí một thời cũng nói thêm, sau này khi gặp lại Xuân Mai thì cả hai đều giữ tình bạn khá tốt, không hề có đố kỵ như nhiều người nghĩ. Thậm chí, đứng trước những so sánh tiêu cực, những bình luận không hay về một trong hai thì Xuân Nghi luôn bảo vệ người bạn thân của mình.