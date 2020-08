Yêu cầu Netflix loại bỏ phim có hình ảnh 'đường lưỡi bò' vi phạm chủ quyền Việt Nam

Ngày 25.8, Thanh Niên đã phản ánh trong tập 9 của bộ phim Put your head on my shoulder (Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta) được chiếu trên Netflix có xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Cụ thể, hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện tại giây 34:44, khi đang diễn ra bữa tiệc sinh nhật của nhân vật nữ, bất chợt cô gái này nhìn lên tivi đang chiếu bản tin thời tiết có hình ảnh "đường lưỡi bò".

Hình ảnh này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Khi nhìn thấy hình ảnh này, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, nói: “Cục Điện ảnh cũng như người dân phản đối bộ phim này”.

Bộ Thông tin - Truyền thông yêu cầu Netflix loại bỏ bộ phim vi phạm chủ quyền Việt Nam Ảnh Chụp màn hình

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 28.8.2020, Cục Phát thanh, Truyền hình - Thông tin điện tử đã có Văn bản số 1665/PTTH&TTĐT yêu cầu Công ty Netflix tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tại Việt Nam.

Theo Cục này, Công ty Netflix đã không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam tại Công văn số 1330/PTTH&TTĐT ngày 20.7.2020 về việc phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tới người sử dụng tại Việt Nam.

Tại Văn bản số 1665/PTTH&TTĐT, Cục Phát thanh, Truyền hình - Thông tin điện tử yêu cầu Công ty Netflix ngay khi nhận được văn bản, nghiêm túc thực hiện rà soát, loại bỏ những bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam và chấm dứt hiển thị chuyển ngữ tiếng Việt trong các bộ phim, chương trình truyền hình trên kho nội dung của Công ty Netflix cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam.

Văn bản nêu rõ, trong thời gian tới, nếu trên dịch vụ của Công ty Netflix cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam tiếp tục xuất hiện các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét các biện pháp phù hợp để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đây là văn bản nhắc nhở lần thứ 2 về vấn đề này mà Cục gửi tới Công ty Netflix. Cục Phát thanh - Truyền hình - Thông tin điện từng gửi Công văn số 1330/BTTTT-PTTH&TTDT tới Công ty Netflix yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tại Việt Nam.

Trong công văn kể trên, Cục Phát thanh, Truyền hình - Thông tin điện tử dẫn một số ví dụ cụ thể các nội dung trên Netflix cung cấp đến người dùng Việt Nam cho thấy một số vấn đề như: nội dung xuyên tạc về chủ quyền Việt Nam (phim điện ảnh Madam Secretary đã biến địa danh Hội An của Việt Nam thành địa danh ở Trung Quốc - phóng viên); nội dung xuyên tạc lịch sử (phim tài liệu Vietnam War); nội dung mô tả hình ảnh bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm (phim điện ảnh, phim truyền hình Polar, After Porn End, 365 Days).

Cục Phát thanh, Truyền hình - Thông tin điện tử đã yêu cầu Công ty Netflix chấm dứt hoạt động chuyển ngữ tiếng Việt, gỡ bỏ các nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc chủ quyền, khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam trên kho nội dung đang cung cấp đến người dùng Việt Nam.