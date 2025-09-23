Sáng 23.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình

Báo cáo tóm tắt tổng hợp nội dung thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình nêu rõ chất lượng, trình độ giáo dục các cấp học được cải thiện.

Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được sắp xếp; tăng cường khả năng tự chủ; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý phát triển về số lượng và chất lượng; công tác đào tạo nghề được quan tâm.

Tuy nhiên, chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ diễn ra phổ biến, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu…

Nêu ý kiến sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay, lĩnh vực giáo dục và đào tạo rất được dư luận quan tâm, thời gian qua nổi lên nhiều vấn đề và Bộ ĐT-ĐT đã giải quyết được nhiều việc.

Đối với xây dựng văn hóa học đường, ông Vinh nhìn nhận các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, giáo dục đạo đức đối lối sống. Bộ GD-ĐT đã triển khai các biện pháp, phương hướng xử lý và Thủ tướng cũng đã có chỉ thị về vấn đề này.

Song, theo ông Vinh, báo cáo nghiêng hơn về giáo dục đạo đức cho học sinh, vẫn nên kiên trì xây dựng văn hóa học đường rộng hơn, toàn diện hơn.

Ông Vinh đề cập tới thông tư được sửa đổi theo hướng "chúng ta không có xử lý phạt gì cả mà thuần túy là nhắc nhở".

"Trong một xã hội bao giờ cũng có người này, người kia. Nếu biện pháp chỉ là thuyết phục không, cần xem có hiệu quả không. Vấn đề giáo dục trong trường học không thành công, sau này ra đời sẽ có những tác động xã hội", ông Vinh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, nguyên tắc bảo vệ trẻ em, bảo vệ học sinh luôn được thực hiện nhất quán, để có cách đối xử phù hợp nhất, nhưng cũng nên nghiên cứu kỹ.

"Tôi thấy có những việc học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn như thế mà chúng ta chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường, sợ sẽ rất khó. Nội dung này về chuyên môn giáo dục nên cần nghiên cứu thêm", ông Vinh đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh

Ít ngày qua, dư luận quan tâm đến Thông tư 19/2025 của Bộ GD-ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Quy định mới bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học, nặng nhất sẽ là yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Nội dung trên nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhất là sau vụ việc một học sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (Hà Nội) giật tóc, ghì đầu giáo viên chủ nhiệm. Một số người ủng hộ quy định mới tại Thông tư 19/2025 vì như vậy là nhân văn, phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại; song một số lo ngại sẽ không đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với các trường hợp học sinh cá biệt.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Vụ Học sinh sinh viên, Bộ GD-ĐT cho biết, Thông tư 19 thể hiện sự chuyển dịch từ "xử phạt" sang "giáo dục" và "hỗ trợ" học sinh, giúp các em sửa chữa sai lầm. Biện pháp kỷ luật chỉ là một phần của quá trình giáo dục chứ không phải trừng phạt các em.

Theo vị lãnh đạo, đình chỉ hay đuổi học mang tính chất của một quyết định hành chính, tiềm ẩn nguy cơ đẩy các em vào con đường phạm tội khi thiếu sự giáo dục và quan tâm của nhà trường, gia đình, không phù hợp với học sinh.

Về lo ngại hình thức kỷ luật còn nhẹ, lãnh đạo vụ khẳng định ngoài quy định của Bộ GD-ĐT, môi trường giáo dục cũng chịu sự ràng buộc bởi hệ thống pháp luật hiện hành. Vì thế, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, mỗi cá nhân sẽ phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật như luật Hình sự, luật Tư pháp người chưa thành niên và các luật hiện hành khác.