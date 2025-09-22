Cho thôi đại biểu Quốc hội các ông Lại Thế Nguyên, Trần Quốc Nam

Chiều 22.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với các ông: Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa; Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lại Thế Nguyên thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết 1831/ NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với các ông Lại Thế Nguyên, Trần Quốc Nam.

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với các ông Lại Thế Nguyên, Trần Quốc Nam là căn cứ trên ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội cũng như đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của các ông Lại Thế Nguyên, Trần Quốc Nam cùng vào ngày 18.9.

Trước đó, ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đã được Trung ương Đảng cho nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 12.9. HĐND tỉnh Thanh Hóa sau đó không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND đối với ông Lại Thế Nguyên mà chỉ thực hiện thủ tục báo cáo HĐND tỉnh về việc ông Nguyên nghỉ trước tuổi.

Ông Trần Quốc Nam thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa ẢNH: GIA HÂN

Ông Lại Thế Nguyên (55 tuổi, quê Thanh Hóa), trình độ thạc sĩ luật, từng trải qua các chức vụ thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc (Thanh Hóa); Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong khi đó, ông Trần Quốc Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng đã xin nghỉ công tác từ cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua. Sau đó, ngày 16.9 vừa qua, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã tiến hành bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Quốc Nam (54 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ngãi) từng làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) từ năm 2020 và làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.