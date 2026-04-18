Vân Sơn nói gì khi làm chồng Lê Khánh trên màn ảnh rộng?

Sau thời gian dài vắng bóng ở lĩnh vực điện ảnh, nghệ sĩ Vân Sơn bất ngờ trở lại khi tham gia dự án điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8. Trong phim, anh đảm nhận vai người chồng của Lê Khánh, một sự kết hợp khiến nhiều khán giả tò mò. Chia sẻ về cơ duyên nhận lời đóng phim, nam nghệ sĩ cho biết đây là quyết định không dễ dàng, bởi anh vốn rất “kén” kịch bản.

Vân Sơn kể, từ cách đây hàng chục năm, anh đã có dịp xem phiên bản gốc của bộ phim và lập tức bị chinh phục. “Tôi thấy đây là một tác phẩm rất thông minh, chạm đến đúng “nghề” của mình”, anh nói.

Không chỉ hấp dẫn ở cấu trúc kịch bản, câu chuyện còn gợi nhắc đến một điều mà hầu như ai cũng từng trải qua đó là niềm đam mê khi trẻ. Nam nghệ sĩ bộc bạch, khi còn nhỏ, ai cũng từng mơ ước trở thành một hình mẫu nào đó. Nhưng khi trưởng thành, con người dần bị chi phối bởi áp lực học hành, gia đình, xã hội, tiền bạc hay tình cảm, khiến đam mê bị lãng quên. Chính thông điệp “hãy giữ lấy đam mê” đã khiến anh đồng cảm sâu sắc với tác phẩm.

Nghệ sĩ Vân Sơn quyết định trở lại điện ảnh một phần nhờ niềm tin vào đạo diễn Charlie Nguyễn và triết lý làm nghề của anh Ảnh: ĐPCC

Một trong những yếu tố quan trọng khiến anh gật đầu tham gia chính là sự góp mặt của đạo diễn Charlie Nguyễn. Vân Sơn tiết lộ cả hai quen biết từ khi còn ở Việt Nam và tiếp tục giữ liên lạc khi sang Mỹ. Anh đặc biệt nể phục người bạn vì sự kiên định theo đuổi đam mê điện ảnh, dù từng học ngành không liên quan.

“Có lần tôi hỏi vì sao nhiều người làm phim trăm tỉ, còn em thì không? Charlie trả lời tôi rằng: “Em làm phim, chứ không phải làm tiền”. Câu nói đó khiến tôi rất nể”, Vân Sơn kể lại. Theo anh, chính sự nhất quán này đã tạo nên một Charlie Nguyễn có cá tính riêng và có khả năng chinh phục khán giả.

Vân Sơn trở lại với niềm tin từ bạn diễn

Bên cạnh đạo diễn, dàn diễn viên cũng là lý do quan trọng khiến Vân Sơn tin tưởng dự án. Chia sẻ với chúng tôi, Vân Sơn cho biết anh dành nhiều tình cảm cho bạn diễn Lê Khánh, người anh đã ngưỡng mộ từ hơn 15 năm trước. “Lê Khánh có ngoại hình của một diễn viên chính kịch, rất đẹp, nhưng lại diễn hài cực kỳ duyên. Điều đó giống tôi, nên tôi rất thích”, anh chia sẻ.

Không chỉ đánh giá cao ngoại hình và phong cách diễn xuất, Vân Sơn còn cho rằng chính sự linh hoạt giữa chính kịch và hài kịch đã giúp Lê Khánh tạo nên sức hút riêng. Việc vào vai vợ chồng trên màn ảnh, theo anh, trở nên tự nhiên nhờ sự ăn ý giữa hai người.

Sự kết hợp giữa Vân Sơn và Lê Khánh trên màn ảnh được nam nghệ sĩ nhận xét là tự nhiên nhờ sự ăn ý và đồng điệu trong phong cách diễn xuất Ảnh: ĐPCC

Ngoài Lê Khánh, Vân Sơn cũng dành lời khen cho Lâm Thanh Mỹ. Anh cho biết nữ diễn viên trẻ sở hữu khả năng nhập vai ấn tượng, đến mức khiến anh tin tưởng hoàn toàn vào mối quan hệ cha - con trong phim. “Để một người cha tin đó là con gái mình không phải chuyện dễ, nhưng Thanh Mỹ làm được”, anh nói.

Trong khi đó, Miu Lê cùng các diễn viên như Quốc Khánh, Quỳnh Lý hay Liên Bỉnh Phát được anh đánh giá là những gương mặt “chắc nghề”, đặc biệt phù hợp với các cảnh quay dài, đòi hỏi cảm xúc liên tục. “Tôi thích kịch bản này, thích được làm việc với những con người này. Với tôi, vậy là đủ để nhận lời”, Vân Sơn bộc bạch.

Không chỉ đơn thuần là một vai diễn, sự trở lại của Vân Sơn lần này còn mang ý nghĩa như một lời nhắc nhở về hành trình theo đuổi đam mê. Từ câu chuyện cá nhân đến thông điệp của bộ phim, nam nghệ sĩ tin rằng mỗi người, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng nên giữ lại cho mình một phần nhiệt huyết ban đầu.

“Chúng ta đều từng có ước mơ. Quan trọng là bản thân có đủ dũng cảm để giữ và thực hiện nó hay không”, Vân Sơn chia sẻ.