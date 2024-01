Vận tải biển, cảng biển dự báo nhiều khó khăn trong 2024

Năm 2024, VIMC đặt ra kế hoạch sản xuất, kinh doanh với sản lượng vận tải biển 15,8 triệu tấn (đạt 76% ước thực hiện năm 2023, do thanh lý, giảm số lượng tàu); sản lượng khối cảng biển 123,7 triệu tấn (đạt 109% ước thực hiện năm 2023); doanh thu 17.742 tỉ đồng (đạt 99% so với thực hiện năm 2023) và lợi nhuận 2.169 tỉ đồng (đạt 104%, cao hơn năm 2023 do thanh lý tàu già hết khấu hao).