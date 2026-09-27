Vạn Xuân Group đặt kế hoạch triển khai 20 dự án

Trong phần chia sẻ định hướng 10 năm sắp tới, Tổng giám đốc Vạn Xuân Group Trịnh Xuân Hà cho hay sau hơn 21 năm hình thành và phát triển, Vạn Xuân Group khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng mối quan hệ kết nối với đối tác, khách hàng trong tinh thần cầu thị và hoàn thiện từng ngày.

Vạn Xuân Group đã xây dựng được dòng thương hiệu Happy One được khách hàng và đối tác đón nhận và đánh giá cao. Trong đó, các yếu tố về phát triển không gian sống, chú trọng chất lượng, tăng cường tiện ích và trải nghiệm của cư dân được đặt lên hàng đầu.

Kế hoạch trong 10 năm tới sẽ có 20 dự án bất động sản được triển khai, tiếp tục mở rộng quỹ dự án tại TP.HCM và vùng xung quanh với mục tiêu hướng đến nguồn cung đa dạng hơn, chất lượng hơn và phù hợp với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tổng giám đốc Vạn Xuân Group Trịnh Xuân Hà công bố kế hoạch triển khai dự án của tập đoàn ẢNH: THU NGỌC

Trong đó, dự án đầu tiên trong kế hoạch này là dự án Happy One Elite. Đây là dự án thứ 6 thuộc dòng thương hiệu Happy One, Happy One Elite được định vị thuộc phân khúc trung cao cấp với việc nâng tầm trải nghiệp tiện ích cho khách hàng, hướng đến các giải pháp nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.

Dự kiến dự án sẽ khởi công trong tháng 10.2026 và chính thức giới thiệu ra thị trường ngày trong giai đoạn này.

Việc công bố quỹ đất khủng cùng định hướng phát triển trong 10 năm sắp tới và sự ra mắt dự án khu căn hộ Happy One Elite, Vạn Xuân Group đang từng bước khẳng định uy tín thương hiệu lâu dài không chỉ với đối tác mà còn với khách hàng.

Đó cũng là lời cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp trên thị trường, mang đến giải pháp nhà ở tốt nhất như thương hiệu nhà phát triển bất động sản nhà ở tầm trung tốt nhất đã được công nhận.