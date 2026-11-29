Có nơi hẹn trả tiền sau nếu khách bán trên 1 lượng

Ghi nhận hôm nay 29.11 tại một số cửa hàng của Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải ở Hà Nội cho thấy, giao dịch vàng khá đìu hiu.

Nguồn cung vàng dồi dào. Các doanh nghiệp bán ra không giới hạn số lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu cho biết, với nhẫn tròn trơn, nếu tại thời điểm giao dịch mà hết loại nhẫn có trọng lượng khách chọn, doanh nghiệp hẹn giao vàng vào ngày 2.12.

Hôm nay 29.11, Phú Quý khẳng định mua - bán vàng không giới hạn số lượng, khách được nhận tiền ngay ẢNH: ĐAN THANH

Ở chiều mua lại của người dân, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải không giới hạn số lượng, thanh toán đầy đủ trong ngày.

Một nhân viên của Bảo Tín Mạnh Hải tại cửa hàng địa chỉ 163 đường Cầu giấy (P.Cầu Giấy) nhấn mạnh: "Dù khách bán cả chục lượng vàng, thanh toán tiền tỉ, cửa hàng cũng vẫn đáp ứng được".

Trong khi đó, với Bảo Tín Minh Châu, mỗi khách hàng được nhận tiền ngay hôm nay nếu bán tối đa 1 lượng vàng. Bán từ trên 1 lượng vàng, khách được hẹn thanh toán toàn bộ vào ngày 30.11.

Giá nguyên liệu cao dẫn tới giá bán ra cao

Chốt tuần này, giá vàng miếng SJC đang được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết 131 - 136 triệu đồng/lượng.

Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra mỗi lượng vàng lần lượt như sau: 129,8 - 133,8 triệu đồng; 129,5 - 134,5 triệu đồng.

Như vậy, chênh lệch giá mua - bán được các doanh nghiệp duy trì ở mức khá cao 4 - 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi lần lượt: 21,4 triệu đồng/lượng; 19,2 triệu đồng/lượng; 19,9 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, động thái duy trì chênh lệch mua - bán ở mức cao xuất phát từ nguyên nhân giá vàng thế giới biến động rất mạnh, trong khi giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khá nhiều.

Chênh lệch giá mua - bán vàng hiện lên tới 4 - 5 triệu đồng/lượng, đặt người mua trước nhiều rủi ro ẢNH: ĐAN THANH

Doanh nghiệp có xu hướng đặt giá mua vào thấp hơn nhằm giảm rủi ro. "Nếu thu mua vàng của khách với giá cao, sau đó giá thế giới tiếp tục giảm, kéo giá trong nước đi xuống, doanh nghiệp có thể chịu lỗ trên lượng vàng vừa mua", ông Phương nói.

Ở khía cạnh vì sao nguồn cung dồi dào, giao dịch không sôi động mà giá vàng trong nước vẫn chênh giá thế giới 20 - 21 triệu đồng/lượng, ông Phương khẳng định, mấu chốt do nguồn cung.

Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh vàng chủ yếu mua lại vàng mang thương hiệu của mình để bán tiếp hoặc thu mua vàng nguyên liệu để sản xuất sản phẩm mới.

Giai đoạn trước, khi giá vàng cao, người dân bán ra nhiều, doanh nghiệp đã thu mua vàng ở vùng giá cao. Gần đây, giá vàng thế giới giảm sâu kéo theo mức giảm của giá vàng trong nước. Doanh nghiệp hạ giá bán, nhưng mức giảm chậm hơn vì giảm sâu sẽ làm tăng khoản lỗ trên số vàng đã mua trước đó. Điều này khiến khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới giãn ra.

Về thu mua vàng nguyên liệu để sản xuất sản phẩm mới, ngoài khó tìm nguồn nguyên liệu giá thấp, doanh nghiệp sẽ phải tính kỹ chi phí gia công, vận hành. Tất cả yếu tố tác động hình thành giá bán ra như hiện nay.

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vàng khá lớn cho biết, hiện đang tồn tại những "chợ" vàng nguyên liệu trong nước. Nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh vàng nhỏ lẻ làm đầu mối thu gom mua vàng, sau đó bán lại cho doanh nghiệp dưới dạng nguyên liệu, giao dịch khá thường xuyên.

"Đáng chú ý, nhiều thời điểm, giá vàng nguyên liệu trong nước thậm chí cao hơn giá vàng thế giới quy đổi. Tùy vào mặt bằng giá mua - bán nguyên liệu, doanh nghiệp sẽ tính toán cộng thêm chi phí sản xuất, vận hành để niêm yết bán ra", vị này nói.

Ông Phương nhận định, nếu doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vàng nguyên liệu nhập khẩu với giá thấp hơn giá thu mua trong nước, sẽ có thêm dư địa hạ giá bán, kéo giảm chênh lệch.

Thực tế, từ ngày 10.10.2025, Nghị định 232 năm 2025 cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có giấy phép sản xuất vàng miếng nhập khẩu vàng nguyên liệu theo hạn mức hằng năm. Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức và giấy phép cho từng lần nhập khẩu.

Các đơn vị được cấp phép nhập khẩu có thể bán vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Từ ngày 16.10.2026, Nghị định 390 năm 2026 đã sửa đổi, thay yêu cầu về giấy chứng nhận bằng điều kiện chỉ cần bên mua có đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Tuy nhiên, suốt hơn 1 năm qua, chưa có thông tin công khai về trường hợp doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo cơ chế hạn mức nêu trên. "Lượng vàng nguyên liệu có thể bổ sung qua kênh này vẫn chưa rõ", ông Phương nói.