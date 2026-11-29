Sáng 29.11, giá vàng ghi nhận mức tăng sau một tuần. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 131 triệu đồng/lượng và bán ra 136 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng được SJC duy trì ở mức 5 triệu đồng nên người mua vẫn lỗ 2,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng tăng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ 3,5 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, giá vàng nhẫn tại SJC cũng tăng 3,5 triệu đồng ở chiều mua vào, lên 130,8 triệu đồng và tăng 2,5 triệu đồng ở chiều bán ra, lên 135,8 triệu đồng. Điều này đưa chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC giảm xuống còn 5 triệu đồng/lượng thay vì mức kỷ lục 6 triệu đồng/lượng như cuối tuần trước. Dù vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC cũng lỗ 2,5 triệu đồng sau một tuần. Trong khi đó, Tập đoàn Doji tăng 1,5 triệu đồng đối với vàng nhẫn sau một tuần khi mua vào lên 129,5 triệu đồng và bán ra ở mức 134,5 triệu đồng. Do mức tăng thấp nhưng chênh lệch mua - bán vàng nhẫn được giữ ở mức 5 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ 3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hồi phục trở lại sau khi có tuần lao dốc mạnh trước đó. Hiện kim loại quý đạt 3.653 USD/ounce, tăng 116 USD so với cuối tuần trước. Theo Reuters, nhờ hoạt động mua vào ở vùng giá thấp giúp kim loại quý phục hồi từ mức thấp nhất trong 15 tháng qua. Nhưng một số nhà phân tích quốc tế cho rằng đợt phục hồi gần đây có vẻ giống hoạt động chốt lời hơn là sự thay đổi trong xu hướng thị trường.

Vì vậy, số lượng chuyên gia dự báo xu hướng ngắn hạn của vàng tăng và giảm khá tương đồng. Kết quả cuộc khảo sát của Kitco News với 15 nhà phân tích Phố Wall thì có 6 người, chiếm 40% nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục tăng; ngược lại cũng có 5 chuyên gia, tương ứng 33% nghĩ rằng vàng sẽ quay đầu giảm và còn 4 người, tương ứng 27% nói vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco News thu hút 159 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 57 người, tương ứng 36% nhận định vàng sẽ tăng trong tuần tới; ngược lại, có 68 người, tương đương 43% cho rằng vàng sẽ đi xuống và 34 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 21%, dự đoán giá kim loại quý sẽ đi ngang.