Sáng 28.11, giá vàng trong nước đứng yên. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vàng miếng ở mức 131 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng giữ nguyên chiều mua vàng miếng SJC là 129,8 triệu đồng, bán ra 136 triệu đồng... Bất ngờ chênh lệch mua - bán vàng miếng tại Phú Quý tăng lên đến 6,2 triệu đồng/lượng thay vì 5 triệu như những ngày trước.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC đứng yên khi vẫn mua vào 130,8 triệu đồng và bán ra 135,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 129,8 triệu đồng, bán ra 133,8 triệu đồng...

Giá vàng sáng 28.11 bật tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng lên 3.653 USD/ounce, cao hơn hôm qua 83 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 115 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 21 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý nối dài đà phục hồi từ mức thấp nhất trong 15 tháng được thiết lập hồi đầu tuần. Mặc dù triển vọng đồng USD duy trì sức mạnh cũng có thể khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác nhưng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm đã phần nào tạo điều kiện cho kim loại quý phục hồi. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 4,845%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 4,633%. Đồng thời, nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường chủ chốt ở châu Á đã cải thiện trong tuần này. Hoạt động mua vàng trang sức và vàng đầu tư tại Ấn Độ tăng lên, trong khi nhu cầu mua lẻ mạnh mẽ tại Trung Quốc giúp duy trì mức chênh lệch giá vàng trong nước ở mức cao.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, những diễn biến tại Trung Đông vẫn là yếu tố có khả năng thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những lo ngại về an ninh hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực khiến triển vọng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu còn nhiều bất định. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn có cơ hội nhận được lực cầu phòng ngừa rủi ro...



