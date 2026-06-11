Vàng giảm, nhiều người trẻ mua giá đỉnh thấp thỏm: Có người tuyên bố 'cạch vàng luôn'

Báo Thanh Niên ngày 10.6 đưa tin tính từ 1 - 10.6, so với mức giá bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (191,3 triệu đồng/lượng), người mua vàng miếng SJC đã lỗ 56,9 triệu đồng/lượng.



Không còn cảnh xếp hàng dài chờ đợi để mua được vàng, gần 10 giờ sáng ngày 10.6, khung cảnh mua bán tại tiệm vàng Mi Hồng (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định) không quá nhộn nhịp. Khách mua bán khá dễ dàng. Ngay khi bước vào cửa sẽ có nhân viên hỗ trợ hỏi khách mua hay bán và vào làm việc luôn, không cần chờ đợi quá lâu.

Người dân thuận lợi, dễ dàng mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng sáng 10.6 ẢNH: THANH ĐA

Khách chuyển khoản hoặc trả tiền mặt, mở căn cước công dân để xác minh thông tin. Một số người dân tới bán vàng từ chối khi chúng tôi đề nghị phỏng vấn với lý do đang bận. Giá vàng hôm nay tiếp tục trên đà giảm.

"Hồi tháng 3 vợ chồng tôi đi mua thì đi 2 lần mới mua được vì vàng hết không có bán, và giới hạn mỗi người chỉ mua được 1 chỉ. Tôi thấy người ta còn xếp hàng từ 5 giờ sáng đi mua. Nay mua dễ dàng hơn, không giới hạn, nhưng không có nhiều tiền để mua thôi", anh Hà Khánh (ngụ đường Bình Quới, phường Bình Quới) chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu) thở phào vì may mắn thời điểm đó không có nhiều tiền để mua. Hoa mua vàng ngày vía thần tài, giá gần 184 triệu đồng/lượng.

"Giờ thấy vàng giảm mạnh vậy cũng buồn, nhưng thôi. Tôi tự nhủ cứ nghĩ hên là sẽ hên. May mắn giai đoạn đó tôi không có nhiều tiền để mua vàng. Trước đó, vàng liên tục tăng, có người còn bán đất, rút hết tiền tiết kiệm để mua, giờ cần tiền gấp mà vàng thì giảm mạnh vậy, bán thì lỗ, giữ thì không biết bao giờ mới về bờ được. Tâm lý yếu nên thôi tôi cạch không mua vàng nữa, đau tim lắm", Hoa nói.

Tiến sĩ kinh tế Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, khẳng định vàng bản chất là cất giữ tài sản, không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Theo chuyên gia, việc mua vàng để tiết kiệm hoặc phòng ngừa rủi ro không phải là điều xấu, vấn đề nằm ở chỗ tâm lý FOMO (hội chứng sợ bị bỏ lỡ), đầu cơ và mong muốn làm giàu thật nhanh lấn át sự tỉnh táo. "Đầu cơ theo hiệu ứng đám đông lên rất nhanh, xuống thì cũng đỡ không nổi", ông nói.

Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền khẳng định một nền kinh tế khỏe mạnh cần sự cân bằng giữa tiết kiệm, đầu tư và sản xuất, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng. Chuyên gia nhìn nhận tâm lý FOMO do nhóm người có chủ đích đẩy giá lên, khi giá lên cao đến bán chốt lời, nhiều người rút không kịp và phải trả giá đắt.

"Đồng tiền phải lưu thông vào sản xuất, kinh doanh thì kinh tế mới phát triển. Điều gì sẽ xảy ra khi cả thế hệ chỉ đầu cơ vàng, đất: lãng phí nguồn lực, hoạt động kinh tế không liền mạch. Hệ lụy thực tế đang diễn ra rồi", ông nói.

Còn theo anh Nguyễn Khánh An, giám đốc khối Công ty cổ phần bất động sản Bcons PS (Bcons PS Land), mua nhà là giấc mơ của hàng triệu bạn trẻ khi đến thành phố lập nghiệp, nhưng FOMO mua nhà ở sẽ dẫn tới nhiều hệ luỵ.

Anh khuyến cáo người trẻ mua nhà cần xác định rõ có nguồn thu nhập ổn định, có vốn tự có đủ lớn (30-50% giá trị căn nhà), có nhu cầu ở thực hoặc kế hoạch sử dụng rõ ràng, tránh mua nhà vì tâm lý "sợ giá tăng" hoặc chạy theo xu hướng, sĩ diện với bạn bè.

"Nguyên tắc an toàn khi mua nhà là tiền gốc và lãi hàng tháng không vượt quá 30-40% tổng thu nhập. Bạn trẻ nên tìm hiểu kỹ càng, mua sản phẩm có giấy tờ pháp lý đầy đủ, chủ đầu tư người bán uy tín, hạn chế mua theo theo tin đồn hoặc dự án chưa hoàn thiện pháp lý", anh Nguyễn Khánh An nói.