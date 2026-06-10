Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng, bạc 'sập' mạnh

Tại nhịp điều chỉnh gần nhất lúc 9 giờ 43 hôm nay 10.6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC ở mức 134,4 - 139,4 triệu đồng, giảm 4,4 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 9.6.

Sáng nay, giá mỗi kg bạc giảm thêm hơn 4 triệu đồng ẢNH: ĐT

Tính từ 1 - 10.6, giá vàng miếng SJC đã giảm 21,6 - 19,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với mức giá bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (191,3 triệu đồng/lượng), người mua vàng miếng SJC đã lỗ 56,9 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá bạc cũng tiếp tục giảm so với chốt ngày hôm qua. Từ khi mở cửa giao dịch tới khoảng 9 giờ 30, bạc 1 kg được bán ra quanh mức trên 67 triệu đồng/kg.

Lúc 9 giờ 19, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 65,093 - 67,120 triệu đồng, giảm 3,94 - 4,05 triệu đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch giá mỗi kg bạc vào lúc 9 giờ 21 ở mức 64,986 - 66,986 triệu đồng (mua - bán), giảm 4,26 - 4,4 triệu đồng...

So với mức bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (121,9 triệu đồng/kg), người "đu đỉnh" lỗ khoảng 57 triệu đồng/kg.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 9 giờ 32 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.186,2 USD/ounce, giảm 71,9 USD/ounce (tương đương 1,7%); giá bạc giao ngay là 63,99 USD/ounce, giảm 1,18 USD/ounce (tương đương 1,87%) so với chốt phiên trước đó.

Vì sao giá vàng bạc "lao dốc không phanh"?

Trao đổi với Thanh Niên, TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, trong ngắn hạn, đà giảm liên tục của giá vàng và bạc thế giới chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi trong tâm lý thị trường và kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Có thể nói, dòng tiền đầu cơ đang tạm thời rút khỏi các tài sản trú ẩn an toàn để quay trở lại những kênh đầu tư có mức sinh lời cao hơn.

Việc giá vàng và bạc giảm sâu hiện nay chưa đồng nghĩa xu hướng giảm sẽ kéo dài trong trung và dài hạn ẢNH: ĐT

Thứ nhất, áp lực lớn nhất đến từ triển vọng lãi suất của Mỹ. Mặc dù thị trường từng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh hơn, nhưng các số liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu khá tốt.

Điều này làm gia tăng khả năng lãi suất thực duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Khi lãi suất thực tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và bạc - những tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi tức cũng tăng theo, khiến sức hấp dẫn của kim loại quý suy giảm.

Thứ hai, đồng USD tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế. Một đồng bạc xanh mạnh lên thường tạo áp lực giảm giá đối với vàng và bạc do khiến các kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Thứ ba, căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực tuy vẫn tồn tại nhưng chưa leo thang thành những cú sốc lớn đối với kinh tế toàn cầu. Khi rủi ro hệ thống tạm thời lắng dịu, nhu cầu trú ẩn vào vàng cũng suy yếu đáng kể. Đây là yếu tố khiến dòng vốn phòng thủ giảm mạnh trong những tuần gần đây.

Riêng đối với bạc, mức giảm còn mạnh hơn vàng do bạc vừa mang tính chất kim loại quý vừa là nguyên liệu công nghiệp. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn như châu Âu và Trung Quốc vẫn tăng trưởng dưới kỳ vọng, nhu cầu công nghiệp đối với bạc bị đánh giá thận trọng hơn, tạo thêm áp lực giảm giá.

"Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc giá vàng và bạc giảm sâu hiện nay chưa đồng nghĩa xu hướng giảm sẽ kéo dài trong trung và dài hạn. Đây chủ yếu là giai đoạn điều chỉnh sau thời kỳ tăng nóng trước đó.

Nếu kinh tế toàn cầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ nét hơn hoặc Fed bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh. Vàng và bạc hoàn toàn có thể lấy lại vai trò là kênh trú ẩn và phục hồi đáng kể trong thời gian tới", ông Nhân nói.