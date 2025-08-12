Vàng lên đỉnh cao, vì sao tiền ồ ạt chảy vào chứng khoán?

Vàng tăng mạnh nhưng chứng khoán lời hơn

Cuối ngày hôm qua 11.8, giá vàng miếng SJC được mua vào ở mức 122,7 triệu đồng/lượng và bán ra 123,9 triệu đồng, giảm nhẹ so với mức đỉnh bán ra 124,4 triệu đồng/lượng trong tuần qua. Ở mức hiện nay, vàng miếng đã tăng trên 39 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương ứng tăng 46%. Tương tự, vàng nhẫn được SJC niêm yết mua vào 116,6 triệu đồng và bán ra 119,1 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 40% so với đầu năm. Sau khi trừ mức chênh lệch mua vào - bán ra từ 2 - 2,5 triệu đồng/lượng, nếu người mua vàng miếng từ đầu năm thì đến nay vẫn có được lợi nhuận gần 45% - một mức lãi rất cao nếu so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn dao động từ 5 - 5,8%/năm.

Thị trường chứng khoán liên tục lập kỷ lục mới, thu hút dòng tiền tham gia mạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Giá vàng trong nước thiết lập mức kỷ lục mới trong tuần qua khi kim loại quý quốc tế neo sát ngưỡng 3.400 USD/ounce và sau đó quay đầu đi xuống còn 3.359 USD/ounce. Dù vậy, đây vẫn là vùng cao kỷ lục của vàng thế giới. Động lực chính kéo giá vàng duy trì ở ngưỡng cao là nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn hiện hữu trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp thuế quan lên nhiều nước và số liệu việc làm yếu kém của Mỹ khiến các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất. Lãi suất giảm có thể sẽ tác động đến USD và giá vàng.

Cùng chiều tăng của giá vàng nhưng hàng loạt cổ phiếu có mức tăng "khủng" hơn. Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, VN-Index lập kỷ lục mới khi đạt 1.596,86 điểm sau khi tăng thêm 11,91 điểm. Thậm chí có thời điểm trong phiên, VN-Index đã chạm được ngưỡng 1.600 điểm lần đầu trong lịch sử thị trường chứng khoán VN. So với đầu năm nay, chỉ số VN-Index tăng 26%. Tuy nhiên, hàng loạt cổ phiếu đã có mức tăng 50 - 100%. Còn nếu so với thời điểm đầu tháng 4 sau đợt giảm mạnh thì đến nay, hàng loạt cổ phiếu đã tăng gấp 2 - 3 lần. Có thể kể đến nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, bán lẻ… đều đồng loạt đi lên. Thậm chí, những cổ phiếu blue-chip vốn được cho sẽ khó tăng thì cũng lên gấp đôi như VIC từ 58.000 đồng lên 117.000 đồng; SSI từ 20.600 đồng lên 37.500 đồng; NVL từ dưới 10.000 đồng nay vượt 18.000 đồng…

Đáng chú ý, cùng với sự tăng giá của các cổ phiếu và chỉ số chứng khoán thì dòng tiền giao dịch trên thị trường chứng khoán lên cao chưa từng có. Trên sàn HOSE, phiên cuối tháng 7 lần đầu tiên có giá trị giao dịch gần 72.000 tỉ đồng. Tính chung toàn thị trường, thanh khoản vượt mốc 80.000 tỉ đồng - con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử giao dịch trên thị trường chứng khoán VN. Không kể phiên bùng nổ thanh khoản này thì giá trị giao dịch liên tục duy trì ở mức trên 50.000 - 60.000 tỉ đồng trong suốt gần 10 phiên giao dịch đầu tháng 8. Giá trị giao dịch thể hiện tâm lý phấn khởi, lạc quan của các nhà đầu tư chứng khoán lên cao so với nửa đầu năm.

Giá vàng trong nước cũng lập đỉnh cao nhưng người giao dịch thưa thớt ẢNH: NGỌC THẮNG

Chứng khoán hút mạnh tiền

Mặc dù giá vàng liên tục tăng nhưng giao dịch trên thị trường khá yếu. Thậm chí ngay trên các diễn đàn, những bài viết và bình luận, dự báo về giá vàng cũng thưa thớt. Chẳng hạn nhóm "Diễn đàn vàng VN" trên mạng xã hội với gần 200 thành viên, năm 2024 mỗi ngày có hàng chục bài viết, thảo luận sôi nổi thì trong tháng 7 vừa qua chỉ có 2 bài viết của quản trị viên và tháng 6 trước đó hoàn toàn không có thông tin gì; trong tháng 8 này thì 3 - 4 ngày mới có một tin chia sẻ từ quản trị viên. Trong khi đó, thị trường chứng khoán duy trì các phiên giao dịch trên 2 tỉ USD mỗi phiên.

Theo chuyên gia tài chính đầu tư Phan Dũng Khánh, gần đây ít người quan tâm đến vàng dù giá vẫn tăng cao. Có nhiều cá nhân năm trước vẫn khoe đã mua vàng tích lũy và có lợi nhuận đúng thì gần đây hỏi ý kiến ông về việc nên tham gia mua cổ phiếu nào. Lý do vàng dù đã tăng mạnh nhưng tính theo tỷ lệ thì không cao, nhất là trong quý 2/2025. Trong khi đó, kênh chứng khoán tăng mạnh chỉ riêng trong tháng 7 đến nay đã thu hút sự chú ý, bởi kênh đầu tư nào sinh lời cao thì sẽ thu hút nhiều người. Hàng loạt cổ phiếu chỉ cần trong vòng 1 tuần đến 10 ngày đã có thể tăng 25 - 30% trở nên quá hấp dẫn với những nhà đầu tư cá nhân. Xu hướng này có thể sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết năm nay và sang cả năm sau.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh phân tích: Khi giá vàng đã ở vùng đỉnh và để tăng được gấp đôi thì giá thế giới phải lên 6.000 - 7.000 USD/ounce. Đây là mức giá chưa ai dự báo tới nên ai cũng biết khả năng sinh lợi cao sẽ không còn nhiều. Trong khi đó, nhiều thông tin thuận lợi như kinh tế VN sẽ tăng trưởng cao; khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán sắp tới nên nhiều cổ phiếu "hot" vẫn có khả năng tăng gấp 2 - 3 lần. Những yếu tố đã hỗ trợ vàng tăng giá mạnh trước đây như xung đột Nga - Ukraine hay thậm chí tại khu vực Trung Đông cũng là câu chuyện cũ. Ngay cả căng thẳng thương mại do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump vốn sẽ tác động mạnh đến câu chuyện kinh tế nói chung và hoạt động của nhiều doanh nghiệp nói riêng cũng đã vượt qua. Dòng tiền gần đây tham gia mạnh vào chứng khoán tất yếu sẽ đến từ nhiều nguồn, có thể một phần từ những người đã nắm giữ vàng.

TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, phân tích: Từ xưa đến nay vàng thường là kênh đầu tư tích lũy cho nhiều người dân thông thường. Đối với những nhà đầu tư tài chính thì 2 kênh quan trọng nhất vẫn được ưu tiên là bất động sản và chứng khoán. Năm 2024, khi giá vàng tăng cao thì không phải nhà đầu tư chứng khoán nào cũng chuyển sang mua vàng mà chỉ có ít người và cũng chi ra số tiền nhỏ một phần để lướt sóng vàng. Với kênh bất động sản, ai cũng biết là cần vốn lớn trong khi thanh khoản thấp hơn chứng khoán. Trong lịch sử hoạt động, thị trường chứng khoán luôn chứng kiến những giai đoạn tăng mạnh thì dòng tiền chảy vào mạnh và khi sụt giảm thì vốn lại rút ra, giao dịch ít. Xét về độ lớn thì nền kinh tế càng phát triển, kênh chứng khoán cũng ngày càng tăng về số lượng hàng hóa và người tham gia.

Dù vậy, TS Đinh Thế Hiển cho rằng thị trường chứng khoán trong nước do số lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia vẫn là chủ yếu nên dòng tiền giao dịch trên sàn không ổn định, chưa phù hợp với mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn chính cho nền kinh tế.