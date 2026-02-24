Vàng mini đắt khách, 'cháy hàng' ngay sau 15 phút mở bán

Chốt bán 500 sản phẩm trong 15 phút

Sau kỳ nghỉ tết, chị Thu Trang (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) gom tiền mừng tuổi của con được khoảng 8 triệu đồng. Muốn mua vàng để dành cho con mà không cần bù thêm tiền, chị quyết định mua vàng có trọng lượng 0,1 chỉ/sản phẩm.

"Tôi mua được tới 4 sản phẩm. Hiện giá vàng quá đắt, có nhiều thì mua cả chỉ, cả lượng, còn ít tiền, tiết kiệm chút một thì các sản phẩm vàng mini khá phù hợp", chị Trang nói.

500 thẻ ATM Kim Mã của Ancarat bán hết trong vòng 15 phút ẢNH: ĐAN THANH

Dịp tết và chuẩn bị ngày vía Thần tài năm nay diễn ra trong bối cảnh nguồn cung vàng khan hiếm, giá vàng trong nước liên tục neo cao. Bởi vậy, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bạc, vàng như Ancarat, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tung ra dòng sản phẩm vàng mini.

Trọng lượng sản phẩm chỉ khoảng 0,1 - 0,3 chỉ (giá trị dao động khoảng hơn 1,8 triệu đồng đến hơn 6 triệu đồng mỗi sản phẩm) để người mua dễ tiếp cận. Đáng chú ý, Ancarat còn có sản phẩm vàng thẻ ATM Kim Mã chỉ 0,1 gram, tổng 500 sản phẩm, mỗi khách được mua tối đa 2 sản phẩm.

Đại diện Ancarat cho biết, thẻ này được doanh nghiệp mở bán từ 11 giờ ngày 23.2 và hết hàng ngay sau 15 phút. Khách sẽ nhận hàng thực tế tại hệ thống cửa hàng của Ancarat vào ngày 26.2 (tức ngày vía Thần tài).

Dịp tết và vía Thần tài năm nay, Ancarat còn có dòng vàng mỹ nghệ 0,1 chỉ (0,375 gram) Long Lân Quy Phụng và dòng charm truyền thống 12 con giáp với bộ sưu tập gồm 20 mẫu thiết kế trọng lượng từ 0,1 chỉ dùng làm vòng tay trang sức phong thủy.

Dòng sản phẩm rất đáng chú ý của Bảo Tín Mạnh Hải trong dịp ngày vía Thần tài năm nay là Tứ quý thịnh vượng với trọng lượng 0,1 chỉ/sản phẩm. Hôm nay 24.2, dòng sản phẩm này được bán theo cả 2 kênh, trực tiếp tại cửa hàng và online. Mỗi khách được mua tối đa 1 sản phẩm/ngày với mức giá hơn 1,8 triệu đồng/sản phẩm.

Tại các cửa hàng khu vực miền Nam, lượng bán ra là 200 sản phẩm/ngày/cửa hàng; tại Bắc Ninh, Hải Phòng, lượng bán ra là 80 sản phẩm/ngày/cửa hàng.

Tại Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải không bán trực tiếp tại cửa hàng mà chỉ mở bán online, với số lượng 1.000 sản phẩm/ngày. Khách hàng thanh toán online và nhận hàng tại cửa hàng sau 4 ngày kể từ ngày đặt mua.

Đáng chú ý, với kênh online, mở bán lúc 9 giờ, chỉ khoảng 30 - 40 phút sau, nhiều người vào mua đã thấy thông báo hết hàng. Bình luận trên fanpage chính thức của Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay, nhiều người tỏ ra thất vọng khi gặp trục trặc trong quá trình đặt mua vàng.

Không ít người đã đặt được hàng, thanh toán thành công nhưng chờ đợi khá lâu vẫn chưa nhận được tin nhắn xác nhận đặt hàng thành công. Sau đó, họ lại nhận được thông báo hủy đơn hàng nên rất băn khoăn chưa biết sẽ nhận lại tiền như thế nào.

Bên cạnh Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải, dịp vía Thần tài năm nay, PNJ cũng tung ra dòng sản phẩm vàng mini với trọng lượng 0,3 chỉ/sản phẩm như mèo phát tài, ngựa baby, bánh chưng, thần tài, bao lì xì… Mỗi sản phẩm có mức giá trên 6 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu đã triển khai máy bán vàng tự động tại tất cả các cơ sở kinh doanh ẢNH: BTMC

Tương tự, chuẩn bị cho tuần lễ Thần tài, Bảo Tín Minh Châu có các sản phẩm quen thuộc từ nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long 4 số 9 (từ 0,5 - 10 chỉ), quà mừng bản vị Thần tài đến các dòng trang sức 24K như: nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng Thần tài bản vị nhỏ (0,05 - 0,1 chỉ).

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã áp dụng máy bán hàng tự động để khách có thể dễ dàng lựa chọn, thanh toán nhanh một số sản phẩm vàng Thần tài.

Tránh mua qua kênh trung gian để hạn chế bị lừa đảo

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ancarat cho biết, dịp vía Thần Tài năm nay diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý, đặc biệt là vàng và bạc, giá cả biến động mạnh, nhu cầu tăng cao dẫn tới sản xuất không kịp cung ứng.

Để phục vụ lượng khách hàng mua vàng, bạc đầu năm lấy vía, doanh nghiệp này liên tục phải tăng ca sản xuất. Dù vậy, nhu cầu khách quá lớn nên lượng hàng giao ngay không quá nhiều.

Trong giai đoạn thị trường khan hiếm nguồn cung như hiện nay, doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng lựa chọn mua sản phẩm tại các điểm bán uy tín, có thương hiệu rõ ràng; tìm hiểu thông tin thị trường kỹ, đầu tư tiết kiệm hoặc tích lũy chứ không chạy theo đám đông đầu cơ tích trữ đẩy giá vô lý.

Đặc biệt, cần tránh mua qua các kênh trung gian không chính thức, hạn chế rủi ro về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm cũng như nguy cơ bị lừa đảo; kiểm tra đầy đủ thông tin sản phẩm, hóa đơn và chính sách bán hàng khi giao dịch.

"Do nhu cầu thường tăng cao đột biến trong một số khung giờ nhất định, chúng tôi khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thời gian mua sắm hợp lý; theo dõi thông tin cập nhật từ hệ thống để nắm rõ tình trạng hàng hóa tại từng điểm bán", đại diện Ancarat nhấn mạnh.