'Vàng ở đâu?': Khi doanh nghiệp phải đối mặt với giải trình tài sản

Trong kinh doanh, không phải rủi ro nào cũng bắt đầu từ một hành vi sai rõ ràng. Có rủi ro chỉ bộc lộ khi hệ thống bị đặt trước yêu cầu phải giải trình: doanh nghiệp đang thực sự nắm giữ điều gì, và quyền đối với tài sản đó đã được xác lập tới đâu?

Trong bối cảnh thị trường vàng biến động gần đây, một số vụ việc liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở từng trường hợp cụ thể, mà ở một vấn đề rộng hơn: khoảng cách giữa giao dịch vàng được ghi nhận và quyền tài sản thực sự được xác lập theo quy định pháp luật.

Trên thực tế, không phải mọi giao dịch vàng đều kết thúc bằng việc giao tài sản ngay

Mua bán vàng trên giấy... hẹn: rủi ro cho cả doanh nghiệp

Trên thực tế, không phải mọi giao dịch vàng đều kết thúc bằng việc chuyển giao tài sản ngay lập tức. Nhiều giao dịch được thực hiện thông qua giấy hẹn nhận vàng, xác nhận trên hệ thống hoặc các cam kết sẽ giao tài sản trong tương lai.

Ở góc độ vận hành, đây là những giải pháp linh hoạt, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, việc một giao dịch đã được ghi nhận không đồng nghĩa với việc quyền sở hữu tài sản đã được hình thành đầy đủ.

Trong nhiều trường hợp, người mua đã thanh toán, doanh nghiệp đã ghi nhận giao dịch, nhưng tài sản chưa được chuyển giao, chưa được định danh rõ ràng hoặc chưa thể đối chiếu một cách minh bạch.

Khi đó, giá trị đang tồn tại có thể chỉ là một nghĩa vụ sẽ được thực hiện, thay vì một quyền tài sản đã hoàn chỉnh. Rủi ro vì vậy không nằm ở bản thân giao dịch, mà ở chỗ giao dịch đó tạo ra quyền đã được xác lập hay mới chỉ dừng lại ở một cam kết.

Từ góc nhìn thực tiễn, những rủi ro này thường xuất phát từ sự không đồng nhất giữa 3 yếu tố: dữ liệu giao dịch, dòng tiền và tài sản thực tế.

Dòng tiền có thể đã được thanh toán, nhưng tài sản chưa được xác định tương ứng; hệ thống nội bộ có thể ghi nhận đầy đủ, nhưng không được thiết kế theo logic pháp lý để có thể đối chiếu khi cần thiết; cách hiểu của doanh nghiệp về giao dịch có thể hợp lý trong vận hành, nhưng lại khác với cách tiếp cận của cơ quan quản lý khi xem xét dưới góc độ pháp lý.

Một nguyên tắc quen thuộc trong kinh doanh là "pháp luật không cấm thì được làm". Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nguyên tắc này cần được hiểu đầy đủ hơn. Một giao dịch không bị cấm không đồng nghĩa với việc nó sẽ được bảo vệ trong mọi trường hợp.

Pháp luật chỉ có thể bảo vệ những gì doanh nghiệp chứng minh được là quyền hợp pháp của mình. Khoảng cách giữa "được thực hiện" và "được bảo vệ" chính là vùng rủi ro mà nhiều doanh nghiệp chưa nhận diện đầy đủ.

Hiểu đủ về nguyên tắc "pháp luật không cấm thì được làm"

Điểm đáng lưu ý là phần lớn doanh nghiệp không gặp rủi ro vì cố ý vi phạm, mà vì hệ thống vận hành chưa được chuẩn bị cho tình huống phải giải trình dưới một cách hiểu khác. Trong điều kiện bình thường, hệ thống có thể vận hành trơn tru trong thời gian dài. Nhưng khi có yêu cầu kiểm tra, những điểm chưa rõ ràng trong việc xác lập quyền, đối chiếu tài sản hoặc chứng minh dòng tiền có thể trở thành vấn đề.

Doanh nghiệp phải hiểu đúng và đủ về nguyên tắc "pháp luật không cấm thì được làm"

Vì vậy, điều doanh nghiệp cần lưu ý không chỉ là vận hành hiệu quả, mà còn là khả năng chứng minh và đối chiếu toàn bộ giao dịch khi có yêu cầu từ bên ngoài. Mỗi giá trị được ghi nhận cần có cơ sở để xác định rõ bản chất pháp lý; mỗi dòng tiền cần gắn với một trạng thái tài sản cụ thể; và toàn bộ hệ thống cần đảm bảo tính nhất quán khi được xem xét từ góc độ quản lý.

Trong nhiều trường hợp, nếu giao dịch được nhìn nhận và cấu trúc ngay từ đầu dưới góc độ này, rủi ro có thể được kiểm soát sớm hơn. Điều quan trọng không phải là hạn chế hoạt động kinh doanh, mà là xác định rõ tại mỗi thời điểm doanh nghiệp đang nắm giữ quyền tài sản hay mới chỉ phát sinh một nghĩa vụ sẽ được thực hiện trong tương lai. Sự phân biệt này có ý nghĩa quyết định khi xảy ra tranh chấp hoặc khi hoạt động bị đặt dưới sự kiểm tra.

Thực tế cũng cho thấy, trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng yêu cầu cao về tính minh bạch và khả năng giải trình, những khoảng trống trong việc xác lập quyền tài sản có thể tạo ra rủi ro không chỉ về nghĩa vụ tài chính mà còn về pháp lý.

Đây không phải là vấn đề riêng của một doanh nghiệp hay một lĩnh vực cụ thể, mà là thách thức chung đối với các mô hình kinh doanh có yếu tố "tài sản trên hệ thống" hoặc giao dịch chưa được hiện thực hóa ngay.

Cuối cùng, vấn đề không còn nằm ở việc doanh nghiệp có bao nhiêu giá trị được ghi nhận, mà ở việc khi cần thiết, doanh nghiệp có thể chứng minh những giá trị đó tồn tại như một quyền tài sản hợp pháp hay không. Khi dữ liệu, dòng tiền và tài sản không còn được nhìn nhận trong cùng một logic, rủi ro sẽ bắt đầu xuất hiện.

Trong nhiều trường hợp, những giá trị được ghi nhận trong quá trình vận hành chỉ đến khi bị kiểm tra mới bộc lộ rằng cơ sở pháp lý của chúng chưa đủ vững.

Vì vậy, rủi ro đôi khi không bắt đầu từ hành vi, mà từ chính cách giao dịch và hệ thống được thiết kế ngay từ đầu. Việc chủ động nhìn lại cấu trúc giao dịch và khả năng giải trình, vì thế, không chỉ là yêu cầu tuân thủ, mà là một phần của chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.