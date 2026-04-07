Ông chủ Bảo Tín Minh Châu nhận sai, xin được khắc phục hậu quả

Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên kế toán bị cáo buộc tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Làm việc với cảnh sát, ông Châu khai quá trình hoạt động, bản thân đã chỉ đạo con trai dùng tài khoản cá nhân để nhận doanh thu bán hàng của Bảo Tín Minh Châu. Cạnh đó ông cũng chỉ đạo dùng 2 phần mềm để quản lý kinh doanh thực tế và báo cáo thuế.

Ông Vũ Minh Châu làm việc với cảnh sát ẢNH: N.B

Ông Châu cũng thừa nhận, khoảng tháng 6.2024, ông đã chỉ đạo xóa bỏ những dữ liệu cũ trên phần mềm Hivi nhằm che giấu doanh thu.

"Đây là việc làm sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và xin bồi thường, khắc phục đầy đủ mọi hậu quả gây ra. Rất mong nhận được sự khoan hồng của Nhà nước", ông Châu nhận trách nhiệm.

Nói về vụ án, đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, cho biết trước năm 2024, ông Châu và con trai đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

4 bị can bị khởi tố ẢNH: N.B

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Cảnh sát xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 - 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là khoảng 150 tỉ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Về việc người dân mua vàng qua giấy hẹn với Bảo Tín Minh Châu, đại tá Thanh khẳng định đây là giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp. Khi có tố giác thì cảnh sát sẽ làm rõ.

Cạnh đó, đại tá Thanh cũng cho biết sẽ làm rõ nguồn gốc số vàng nguyên liệu thu giữ từ Bảo Tín Minh Châu.

Sau khi ông Châu bị bắt, doanh nghiệp này khẳng định mọi giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Đối với các trường hợp đã nhận giấy hẹn vàng hoặc giấy hẹn tiền, Bảo Tín Minh Châu cam kết sẽ trả vàng, tiền đầy đủ, đúng theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.