Công an Hà Nội đề nghị những người ‘tâm thần giả’ ra đầu thú

Chạy tâm thần để trốn thi hành án

Liên quan đến vụ án chạy bệnh án tâm thần và bay lắc xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư, đến nay Công an Hà Nội đã khởi tố 66 bị can ở các nhóm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc.

Trong số bị can có 43 người ở Viện Pháp y tâm thần T.Ư gồm cả lãnh đạo, cựu lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, cán bộ, điều dưỡng, bảo vệ; 2 bị can là lãnh đạo, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa; 3 người là lãnh đạo, giám định viên của Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía bắc; 4 người là cán bộ cơ quan tư pháp; 1 lãnh đạo khoa Bệnh viện tâm thần Hà Nội; 4 người chữa bệnh bắt buộc tâm thần.

Bị can Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư ẢNH: N.B

Vụ án này được triệt phá vào hồi tháng 7.2025. Quá trình điều tra, cảnh sát đã thu hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị.

Công an Hà Nội xác định, các đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần đã móc nối để chạy kết luận giám định tâm thần nhằm không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án.

Công an Hà Nội cáo buộc hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của các công chức, lãnh đạo tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc trong công tác khám chữa bệnh tâm thần là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng để làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các bị can, bị cáo, bị án với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Công an Hà Nội, cơ quan này đang rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay đã làm rõ rất nhiều trường hợp kết luận sai lệch, trong đó có một số bị can trong quá trình điều trị tâm thần vẫn mua bán ma túy với số lượng hàng chục cân.

Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra để kịp thời xử lý triệt để các đối tượng "tâm thần giả" để né tránh trách nhiệm hình sự. Do vậy đề nghị những người trong diện này chủ động ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Bệnh nhân tâm thần điều hành đường dây ma túy "khủng"

Cũng tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư, hồi tháng 7.2025, Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần để mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cầm đầu đường dây này là Bùi Thị Thanh Thủy (62 tuổi, trú Hà Nội). Thủy có 5 tiền án về ma túy, có hồ sơ bệnh án tâm thần và dùng vỏ bọc bệnh nhân thi hành quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Khoa Điều trị bắt buộc nữ (Viện Pháp y tâm thần T.Ư) để phạm tội.

Bà trùm Bùi Thị Thanh Thủy lợi dụng vỏ bọc tâm thần để điều hành đường dây ma túy "khủng" từ bệnh viện ẢNH: N.B

Theo đó, Thủy có quan hệ thân thiết với một số y, bác sĩ và nhân viên phục vụ trong viện nên được tạo điều kiện dùng điện thoại liên lạc với đàn em bên ngoài để chỉ đạo việc mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Thủy còn được nhân viên y tế cho ra ngoài để về nhà con trai.

Công an Hà Nội xác định, Thủy không trực tiếp đi giao ma túy mà chỉ đạo đàn em mang bán cho khách ở địa bàn Hà Nội và khu vực giáp ranh với tỉnh Hưng Yên… được đặt hàng, hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn Zangi.

Vụ án này cảnh sát đã bắt giữ 25 người, trong đó có 3 người giả tâm thần; thu gần 100 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng.