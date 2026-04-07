Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị tăng hình phạt hành vi hủy hoại giống nòi

Liên quan đến vụ 300 tấn lợn bệnh bị tuồn ra thị trường, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho hay ông đã yêu cầu các đơn vị điều tra, làm rõ và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị quản lý, nhập hàng vào các bếp ăn tập thể, trường học, công ty.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cạnh đó, Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng làm rõ vụ án có sự thông đồng hay không, bởi các sai phạm đã kéo dài trong thời gian dài, số lượng hơn 300 tấn thịt lợn bệnh là không phải là ít và biểu hiện của lợn bệnh khác hẳn so với lợn sạch.

"Lợn bệnh có những biểu hiện khác, bằng trực quan, bằng giám định chứ không thể lấy mỗi hồ sơ pháp lý của chỗ đã làm giả để gắn vào lợn sạch", trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá việc nhập lợn bệnh vào các bếp ăn tập thể là rất nguy hại, đặc biệt là các trường tiểu học, mẫu giáo.

"Các bé nhỏ tuổi mà phải mang các mầm mống bệnh vào cơ thể là điều không thể chấp nhận được", ông Tùng nói.

Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn này lên mức cao nhất, bởi các sai phạm này là liên quan đến hủy hoại giống nòi.

Đồng thời, trung tướng Tùng cũng kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của trung tâm kiểm dịch, Đảng ủy, UBND xã khi để sai phạm kéo dài.

Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố 8 bị can, trong đó Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú xã Ngọc Hồi, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú xã Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát) bị khởi tố tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với cáo buộc thu mua lợn bệnh về giết mổ và tiêu thụ.

4 bị can ở nhóm quản lý nhà nước bị khởi tố ở 2 nhóm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác, với cáo buộc đã tiếp tay để lợn bệnh vào lò mổ, qua đó hưởng lợi bất chính.

Cảnh sát xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Hiền để giết mổ.

Số thịt này TNHH thực phẩm Cường Phát nhập về sơ chế, dán nhãn "lợn sạch" rồi tiếp tục phân phối cho các doanh nghiệp khác để đưa vào các bếp ăn tập thể, trường học và sản xuất, chế biến đồ ăn cho người dân.

Đến nay cảnh sát đã làm rõ Công ty suất ăn công nghiệp Hà Nội đã mua thịt của Công ty Cường Phát và bán lại cho bếp ăn 26 trường công lập. Công ty thương mại thực phẩm Khánh Ngọc thì bán vào bếp ăn các trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà Nội.