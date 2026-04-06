Có ít nhất 26 trường công lập của Hà Nội đã nhập thịt lợn bẩn từ Cường Phát

Nhiều trường nhập lợn bẩn vào bếp ăn

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an Hà Nội, đã thông tin về vụ gần 300 tấn lợn bẩn tuồn vào các bếp ăn trường học gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Đại tá Chu An Thanh thông tin về vụ án ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo đó, Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát (viết tắt là Công ty Cường Phát) là nơi tiếp nhận toàn bộ lượng hàng của cơ sở giết mổ Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú xã Ngọc Hồi, Hà Nội), đặt trụ sở ở xã Nam Phù (Hà Nội).

Số thịt lợn bán cho Công ty Cường Phát, Hiền thu gom của các đối tượng ở Phú Thọ, Tuyên Quang về giết mổ.

Theo đại tá Thanh, tài liệu thu được xác định các đối tượng đã bàn bạc và cấu kết với nhau để thu mua các loại lợn rẻ, lợn "chạm dịch", yếu đuối và lợn nhỏ với giá rẻ về giết mổ.

Đại tá Thanh cho hay, sau khi Công ty Cường Phát mua được số thịt này đã về sơ chế, đóng gói, dán nhãn mác của công ty và in chữ "lợn sạch" kèm QRcode lên, khiến các doanh nghiệp trung gian mua thịt lợn không đảm bảo này để đưa vào các bếp ăn tập thể hay trường học.

"Hiện chúng tôi chưa chứng minh được sự cấu kết của các đơn vị mua lại thịt của Cường Phát để đưa vào các bếp ăn. Việc này sẽ tiếp tục được làm rõ", đại tá Thanh cho hay.

Theo đại tá Thanh, một loạt doanh nghiệp đã mua thịt từ Công ty Cường Phát, như: Công ty suất ăn công nghiệp Hà Nội, Công ty thương mại thực phẩm Khánh Ngọc, Công ty thực phẩm Hưng Sơn, Công ty TNHH dịch vụ ẩm thực...

Lãnh đạo UBND Hà Nội tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích phá án ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Các doanh nghiệp này mua thịt của Cường Phát và đưa vào các bếp ăn tập thể, cũng như đưa vào sản xuất, chế biến đồ ăn cho người dân.

Đại tá Thanh cho hay, đến nay cảnh sát đã làm rõ Công ty suất ăn công nghiệp Hà Nội đã mua vào để bán lại cho bếp ăn 26 trường công lập. Công ty thương mại thực phẩm Khánh Ngọc thì chuyên bán vào bếp ăn các trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà Nội với số lượng tương đối nhiều.

"Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ từng trường đã mua bao nhiêu và mua như thế nào", đại tá Thanh khẳng định.

Đã khởi tố 8 bị can

Trong vụ án này, cảnh sát đã khởi tố 8 bị can. Trong đó, ở nhóm giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh, cảnh sát khởi tố Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú xã Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, trú xã Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú xã Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú xã Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ở nhóm quản lý nhà nước, cảnh sát khởi tố Lê Ngọc Anh, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội; Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan, 2 cán bộ của Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ (thuộc Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị can Vũ Kim Tuấn, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật thuộc Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố tội giả mạo trong công tác.

Cảnh sát xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Hiền để giết mổ, bán ra thị trường.

Lợn dịch được đưa về giết mổ rồi bán ra thị trường ẢNH: N.B

Hiền đã bán cho người dân và Công ty Cường Phát, sau đó công ty này bán lại cho một số công ty thương mại khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định.

Tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định, lợn dưới 80 kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250.000 đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 - 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ.

Tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỉ đồng.