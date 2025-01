Vàng tăng giá, thị trường khan hiếm

Vàng miếng SJC tăng lên sát 89 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ngày 17.1 tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, đây là ngày thứ ba liên tiếp vàng lên giá, tổng cộng 900.000 đồng/lượng. Các công ty như SJC, PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu… mua vào vàng miếng SJC với giá 85,3 triệu đồng, bán ra 87,3 triệu đồng. Các ngân hàng bán vàng can thiệp thị trường như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank với giá 87,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được rao bán ở mức giá cao, gần 89 triệu đồng/lượng. Trên các diễn đàn vàng, một số thành viên rao bán vàng miếng SJC với giá 88,8 triệu đồng/lượng, trong khi người hỏi mua thì chỉ đưa ra giá 85,6 - 85,8 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC lên gần 89 triệu đồng/lượng Ảnh: Ngọc Thắng

Vàng nhẫn cũng tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng trong 3 ngày qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn lên mức cao nhất 87,25 triệu đồng/lượng, mua vào lên 85,75 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 85,2 triệu đồng, bán ra 86,7 triệu đồng. Công ty SJC mua vào với giá 85 triệu đồng, bán ra 86,8 triệu đồng…

Như vậy, chỉ trong 17 ngày đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng 3,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn tăng 2,6 triệu đồng/lượng. Tốc độ tăng giá của vàng trong nước nhanh hơn so với thế giới. Vàng trong nước tăng lên trước sự biến động của giá kim loại quý trên thị trường thế giới. Vàng thế giới tăng thêm 90 USD/ounce so với đầu năm (tương ứng 3,4%), lên 2.712 USD/ounce.

Dù giá cao, thị trường vàng khan hiếm nguồn cung nên việc mua bán vẫn khá nhỏ giọt. Trong thời gian này, gần như không thể đăng nhập hệ thống mua vàng trực tuyến của các đơn vị như Công ty SJC, Vietcombank… mua vàng miếng SJC. Hệ thống cửa hàng Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) thì không có vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn. Công ty SJC bán vàng nhẫn nhỏ giọt, mỗi người chỉ được mua 0,5 chỉ. Theo giải thích từ phía Công ty SJC, lực mua vàng nhẫn xuất hiện trong khi nguồn hàng ít nên hạn chế về số lượng. Còn vàng miếng SJC khó đăng ký mua trực tuyến vì phải phụ thuộc vào nguồn cung vàng, có nguồn thì công ty sẽ bán.

Điểm lạ là Công ty vàng Mi Hồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) công bố giá vàng miếng SJC bán ra thấp hơn so với các đơn vị chính thức đến 1 triệu đồng/lượng. Liên hệ Công ty Mi Hồng thì nhân viên thông báo "không có vàng miếng SJC, còn vàng nhẫn 3 số 9 nên đến trực tiếp tiệm mua". Theo ghi nhận, các tiệm vàng khu vực chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) gần đây đông khách hàng hơn những tuần trước. Tuy nhiên đa số là khách du lịch đến xem rồi đi khi các tủ trưng bày sản phẩm vẫn thưa thớt.

Nguồn hàng khan hiếm

Trước tình trạng nguồn nguyên liệu khan hiếm trong giai đoạn bước vào mùa cao điểm của thị trường vàng, một số đơn vị cũng chuẩn bị hàng hóa cho dịp lễ tết và ngày vía Thần tài (mùng 10 tết). Đại diện PNJ cho biết công ty tập trung vào mảng kinh doanh chính là trang sức, với việc ra mắt các bộ sưu tập đặc biệt dành cho Xuân - Thần Tài lấy cảm hứng từ biểu tượng năm Tỵ, sản phẩm trang sức vàng 24K cầu tài lộc may mắn đầu năm với hình ảnh mặt gậy như ý, cỏ may mắn, mâm ngũ quả tượng trưng cho ước nguyện của gia chủ về một cuộc sống sung túc, viên mãn… Có thể kể đến một số dòng sản phẩm nổi bật như bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý, nhóm sản phẩm trang sức 24K Tài Lộc, sản phẩm Vàng may mắn - Ất Tỵ Tất Thành… Tất cả sản phẩm sẽ được nâng cấp và cải tiến hơn rất nhiều về thiết kế, mẫu mã, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để cho ra các sản phẩm đạt tính thẩm mỹ cao nhưng sử dụng ít nguyên liệu vàng hơn.

Nguồn nguyên liệu sản xuất vàng nhẫn khan hiếm trong lúc cao điểm thị trường đang đến gần Ảnh: Ngọc Thắng

Mặt khác, tình trạng khan hiếm đang khiến nhiều người lo ngại các đơn vị kinh doanh vàng có thể ôm hàng chờ bán ngày Thần tài với giá cao.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) cho rằng có thể xảy ra hiện tượng ôm hàng chờ bán thời điểm vía Thần tài. Thông thường giá vàng vào những ngày sau Tết Nguyên đán sẽ tăng lên khi nhu cầu mua vàng của người dân gia tăng. Năm nay cũng không ngoại lệ. Khả năng năm nay, sức mua vàng ngày Thần tài lấy may vẫn ở mức cao nhưng thị trường vàng miếng lẫn vàng nhẫn đang khan hiếm. Nguồn nguyên liệu sản xuất vàng nhẫn hiện khó khăn nên có thể hiện nay nguồn hàng trên thị trường không nhiều. Chính vì vậy mà giá vàng nhẫn, sản phẩm phục vụ ngày Thần tài năm nay dự báo có thể biến động khó lường hơn so với vàng miếng SJC đang được nhà nước kiểm soát giá. Giá vàng miếng SJC hiện nay đang giữ mức cao hơn thế giới quanh 4 triệu đồng/lượng nhưng không phải ai cũng có thể mua được.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cần thiết theo quy định để kiểm soát chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan quyết liệt triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng. Trong đó, tập trung nguồn lực để hoàn thành việc thanh tra 2 ngân hàng và 4 công ty kinh doanh vàng theo kế hoạch. Kiên quyết đấu tranh làm rõ, xử lý và đề xuất các cấp thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các vi phạm, kể cả vi phạm pháp luật hình sự (nếu có).

Đối với Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, NHNN đang hoàn thiện báo cáo đề xuất sửa đổi, trong đó có nội dung về quản lý sản xuất vàng miếng để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý thị trường vàng, đặc biệt là từ các quốc gia có môi trường kinh doanh, thể chế chính trị tương đồng.