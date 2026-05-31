Vàng thất sủng, tiết kiệm lên ngôi

Giá vàng giảm 35 triệu đồng/lượng trong 4 tháng qua

Giá vàng miếng SJC đã liên tục giảm và trở về mức giá những ngày đầu năm 2026. So với mức giá đạt được ở đỉnh 192,2 triệu đồng/lượng, kim loại quý đã giảm gần 34 - 35 triệu đồng/lượng. Vàng biến động mạnh gần đây theo xu hướng giảm. Ngày 29.5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 2,5 triệu đồng mỗi lượng, sau đó liên tục điều chỉnh giảm với tổng mức 1,5 triệu đồng; giá mua vào còn 155,5 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 158,5 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng trước giảm sau, Công ty SJC mua vào còn 155,3 triệu đồng, bán ra 158,3 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 155 triệu đồng, bán ra 158 triệu đồng/lượng… Vàng đã tụt khỏi ngưỡng 160 triệu đồng/lượng nhẹ tênh.

Kim loại quý thế giới cũng tăng giảm trong biên độ rộng từ 4.488 USD đến 4.523 USD mỗi ounce. Biên độ nhỏ hơn, vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới còn 14 triệu đồng/lượng so với mức cao trước kia. Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ nhận xét: giá vàng thế giới giảm dưới 4.390 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 28.5 được xem là bước kiểm tra cả về mặt cơ bản và kỹ thuật. Về mặt cơ bản, thông tin Mỹ và Iran chuẩn bị đạt thỏa thuận ngừng bắn. Về mặt kỹ thuật, lực bán xuất hiện khi mức hỗ trợ 4.400 USD/ounce bị phá vỡ. Kết quả của lần kiểm tra này là giá vàng đã tăng mạnh trở lại, vượt 4.500 USD/ounce nên có thể nói lực cầu của giá vàng còn mạnh.

Giá vàng liên tục giảm trong 4 tháng qua ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Dù diễn biến Trung Đông hạ nhiệt nhưng chiến sự Đông Âu có dấu hiệu leo thang. Nga không ngừng oanh kích Ukraine và chính quyền Kyiv liên tục đáp trả. Không những thế, chiến sự còn có thể lan rộng với lời đe dọa của Điện Kremlin nhắm đến châu Âu. Đó là yếu tố cơ bản hỗ trợ giá vàng", ông Vũ lý giải. Về kỹ thuật, giá vàng cần giữ mức hỗ trợ 4.430 USD/ounce. Cuối tuần này và đầu tuần sau, nếu giá vàng giữ vững, kim loại quý có thể tăng đến 4.800 USD/ounce. Ngược lại, nếu mức hỗ trợ 4.430 USD/ounce không được giữ vững, giá vàng giảm dưới 4.300 USD/ounce. "Giá vàng có khả năng còn giảm trước khi quay đầu", ông Dương Anh Vũ cho hay.

Lượng tiền mặt lưu thông tăng lên Số liệu mới nhất được NHNN công bố, tỷ lệ tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 1 đã tăng lên mức 11,52%, cao nhất trong 3 năm trở lại đây. So với cuối tháng 9.2025, tỷ lệ lượng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán đã tăng thêm hơn 2%. Ước tính theo quy mô tổng phương tiện thanh toán, lượng tiền mặt lưu thông đã tăng thêm hơn 360.000 tỉ đồng trong 3 tháng cuối năm 2025 và tháng đầu năm 2026.

Đà rơi của vàng khiến nhiều người không khỏi "đau lòng". Chị Nguyễn Thủy (trú tại TP.HCM) chia sẻ, vào cuối tháng 1 chị có mua 1 lượng vàng miếng SJC với giá 190 triệu đồng, mấy ngày sau giá vàng tăng lên hơn 192 triệu đồng nhưng giá mua vào lúc đó chỉ khoảng 187 - 188 triệu đồng/lượng nên thực tế chị vẫn chưa có lời. Bước qua tháng 2 thì giá vàng giảm mạnh cho đến nay, 1 lượng vàng chị mua nay lỗ lên đến 35 triệu đồng. Cách đây mấy ngày, khi thấy giá vàng giảm xuống 160 triệu đồng/lượng, chị Thủy mua 1 lượng nữa để quân bình giá và rồi lại tiếp tục lỗ thêm 5 triệu đồng khi giá còn 155 triệu đồng/lượng. "Tính ra mua 2 lượng vàng với tổng số tiền 360 triệu đồng thì số lỗ đã lên 40 triệu đồng. Không biết khi nào giá vàng mới trở về lại mức 190 triệu đồng/lượng. Giờ tôi không dám rút tiền đi săn vàng giá rẻ nữa", chị Thủy cho hay.

Giá vàng ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1 đến nay nhưng một số công ty kinh doanh vàng cho biết vẫn có khách hàng đi bán vàng. Đây là điểm lạ vì trước đây lực bán rất ít ở vùng giá thấp.

Tiền trú vào kênh tiết kiệm

Dù giá vàng đang ở mức thấp nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây nhưng nhiều người vẫn không đổ tiền vào. Đó là động thái mới trên thị trường gần đây. Ngược lại, khoản tiền nhàn rỗi tiếp tục nằm trong ngân hàng. Chị Trần Hoa (trú tại TP.HCM) tính toán, chị có hơn 1,6 tỉ đồng gửi tiết kiệm 12 tháng với lãi suất 9%/năm, được tiền lãi 144 triệu đồng. Số tiền lãi này chắc chắn sẽ được nhận sau thời gian gửi. Trường hợp lấy 1,6 tỉ mua được 10 lượng vàng với giá 160 triệu đồng, khi nào giá mua vàng tăng vượt 174,4 triệu đồng/lượng thì mới tương đương tiền lãi tiết kiệm. "Biết rằng có một số giai đoạn giá vàng tăng đột biến, nhưng sau đợt tăng sốc tháng 1, giá vàng liên tục giảm đến nay. Việc giá vàng tăng thêm 15 triệu đồng/lượng không phải dễ trong thời gian tới. Thôi thì chọn cái nào có lãi mà an toàn cho chắc", chị Hoa cho hay.

Lãi suất tiết kiệm ở mức cao hút dòng tiền ẢNH: NGỌC THẮNG

Mặc dù lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng (NH) hiện nay có dấu hiệu chững lại nhưng vẫn là kênh sinh lời an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi khi đang neo ở mức cao. Sau yêu cầu giảm lãi suất từ NH Nhà nước (NHNN), lãi suất tiết kiệm có điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 - 0,2%/năm nhưng vẫn xuất hiện mức lãi suất từ 8 - 9%/năm. Ngân hàng số Cake by VPBank hiện có chương trình cộng lãi suất 1,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm. Lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn từ 6 tháng trở lên từ 7,2 - 7,4%/năm. Điều này đồng nghĩa lãi suất tiết kiệm sau khi được cộng thêm lên 8,7 - 8,9%/năm. Sacombank vừa mới giảm lãi suất từ 0,2 - 0,3%/năm ở một số kỳ hạn, cụ thể kỳ hạn 12 tháng còn 7%/năm, 24 - 60 tháng còn 7,1%/năm…

Các NH hầu hết có các bảng lãi suất tiết kiệm khác nhau áp dụng cho từng đối tượng khách hàng, thế nhưng có 2 loại lãi suất tại quầy và trực tuyến. Lãi suất trực tuyến thường cao hơn ở quầy. Điều này khá rõ nét ở nhóm NH TMCP nhà nước như Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV. Nhóm Big 4 này có lãi suất 6,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Tại Vietcombank ở sản phẩm tiết kiệm linh hoạt còn có lãi suất trên 7%/năm, là mức lãi suất khá cạnh tranh với các NH TMCP.

Theo NHNN, lượng tiền gửi của người dân vào NH tính đến cuối tháng 1 đã vượt 10,3 triệu tỉ đồng. Tốc độ huy động vốn của ngành NH đã tăng lên 2,2% tính đến cuối tháng 4. Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng tốc độ tăng trưởng huy động của các NH có sự phân hóa mạnh trước diễn biến tăng lãi suất. Một số ít NH chấp nhận chi phí huy động cao ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn bình quân ngành. Áp lực thanh khoản được kỳ vọng có thể hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026, nếu giải ngân đầu tư công tăng tốc mạnh hơn, đây là tín hiệu quan trọng để đánh giá thời điểm áp lực chi phí vốn của các NH bắt đầu dịu lại.

Trên các trang mạng xã hội hiện nay xuất hiện nhiều lời mời gọi lãi suất cao, các NH cảnh báo lừa đảo. NH TMCP An Bình (ABBank) cảnh báo, một nhóm gửi lời mời chào gửi tiết kiệm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo hay Telegram. Đây là một hình thức lừa đảo công nghệ cao, khi các đối tượng lập nhóm chat, sử dụng hình ảnh, giấy tờ giả mạo để dụ dỗ người dùng tham gia các "gói tiết kiệm online" với cam kết lợi nhuận lên tới 18 - 20%/năm, gấp nhiều lần mặt bằng lãi suất thông thường của NH. Ban đầu, kẻ gian có thể trả lãi đúng hạn với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, sau đó tiếp tục dụ nạn nhân nộp thêm số tiền lớn rồi chiếm đoạt. ABBank khuyên người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các ứng dụng hoặc website lạ được gửi qua mạng xã hội, đồng thời không chuyển tiền nếu chưa xác minh rõ danh tính, tính pháp lý của tổ chức hoặc cá nhân mời gọi đầu tư.