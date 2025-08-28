Vàng vẫn tăng không ngừng dù xóa bỏ độc quyền

Tính đến chiều qua, giá vàng miếng niêm yết tại Công ty SJC bán ra ở mức 128,5 triệu đồng/lượng, mua vào 127 triệu đồng một lượng, là mức giá cao nhất từ trước tới nay. Giải thích về nghịch lý, xóa bỏ độc quyền giá vẫn tăng, TS Nguyễn Tuấn Anh - giảng viên Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam khẳng định, chính sách này sẽ tác động tích cực theo hướng tăng cạnh tranh và minh bạch. Nguồn cung sẽ được bổ sung, thị trường có thêm nhiều thương hiệu vàng miếng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào SJC như trước. Điều này giúp giá trong nước tiến gần hơn với thế giới, hạn chế tình trạng buôn lậu và rò rỉ ngoại tệ.

Ngoài ra, quy định mọi giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên phải qua tài khoản ngân hàng sẽ tăng tính minh bạch, hạn chế rửa tiền và gian lận thuế, vốn là một "kẽ hở" nhiều năm nay.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Tuấn Anh, trong ngắn hạn, việc chuyển đổi cơ chế có thể tạo ra một số trục trặc. "Doanh nghiệp và ngân hàng cần thời gian chuẩn bị hồ sơ và chờ cấp phép. Quãng thời gian 30 ngày này có thể khiến nguồn cung vàng miếng chưa kịp bổ sung ngay, thậm chí thị trường còn có những biến động nhất định. Giá vàng trong nước có thể chưa giảm ngay, thậm chí lập đỉnh mới do tâm lý chờ đợi", TS Nguyễn Tuấn Anh dự báo.

Thực tế, giá vàng trong nước ngày 26.8 sau khi nghị định ban hành tiếp tục vọt lên kỷ lục, phản ánh sự kỳ vọng lẫn hoang mang của nhà đầu tư. Nhưng về dài hạn, khi cơ chế cấp phép đi vào ổn định, nguồn cung dồi dào, thị trường cạnh tranh hơn, giá vàng nội địa sẽ dần tiệm cận quốc tế.

Người dân TP.HCM chờ mua vàng trưa 27.8 tại Công ty SJC ẢNH: THANH XUÂN

Dù được kỳ vọng cao, chính sách xóa độc quyền vàng không phải "cây đũa thần" có thể kéo ngay giá vàng nội địa xuống. TS Tuấn Anh phân tích: Nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh do lạm phát toàn cầu hay căng thẳng địa chính trị, giá trong nước vẫn chịu áp lực tăng theo.

Biến động tỷ giá VND/USD cũng là yếu tố quan trọng khiến giá vàng nội địa neo cao. Bên cạnh đó, tâm lý trú ẩn vào vàng của người dân Việt Nam khá lớn, nên cầu vẫn ở mức cao ngay cả khi nguồn cung được cải thiện.

Chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng

Triển vọng thị trường vàng Việt Nam ẢNH: NGỌC THẮNG

"Trong dài hạn, chính sách này sẽ giúp thị trường lành mạnh hơn, giảm độc quyền, tăng hiệu quả và bảo vệ người tiêu dùng. Giá vàng trong nước sẽ tiệm cận hơn với giá thế giới, góp phần ổn định vĩ mô và củng cố niềm tin vào chính sách điều hành của Chính phủ", TS Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.



