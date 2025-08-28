Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Vàng vẫn tăng không ngừng dù xóa bỏ độc quyền

Lê Nam
Lê Nam
28/08/2025 16:39 GMT+7

Ngày thứ 2 sau khi Chính phủ chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền, giá vàng trên thị trường vẫn tiếp tục tăng, và đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Vì sao?

Tính đến chiều qua, giá vàng miếng niêm yết tại Công ty SJC bán ra ở mức 128,5 triệu đồng/lượng, mua vào 127 triệu đồng một lượng, là mức giá cao nhất từ trước tới nay. Giải thích về nghịch lý, xóa bỏ độc quyền giá vẫn tăng, TS Nguyễn Tuấn Anh - giảng viên Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam khẳng định, chính sách này sẽ tác động tích cực theo hướng tăng cạnh tranh và minh bạch. Nguồn cung sẽ được bổ sung, thị trường có thêm nhiều thương hiệu vàng miếng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào SJC như trước. Điều này giúp giá trong nước tiến gần hơn với thế giới, hạn chế tình trạng buôn lậu và rò rỉ ngoại tệ. 

Ngoài ra, quy định mọi giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên phải qua tài khoản ngân hàng sẽ tăng tính minh bạch, hạn chế rửa tiền và gian lận thuế, vốn là một "kẽ hở" nhiều năm nay. 

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Tuấn Anh, trong ngắn hạn, việc chuyển đổi cơ chế có thể tạo ra một số trục trặc. "Doanh nghiệp và ngân hàng cần thời gian chuẩn bị hồ sơ và chờ cấp phép. Quãng thời gian 30 ngày này có thể khiến nguồn cung vàng miếng chưa kịp bổ sung ngay, thậm chí thị trường còn có những biến động nhất định. Giá vàng trong nước có thể chưa giảm ngay, thậm chí lập đỉnh mới do tâm lý chờ đợi", TS Nguyễn Tuấn Anh dự báo. 

Thực tế, giá vàng trong nước ngày 26.8 sau khi nghị định ban hành tiếp tục vọt lên kỷ lục, phản ánh sự kỳ vọng lẫn hoang mang của nhà đầu tư. Nhưng về dài hạn, khi cơ chế cấp phép đi vào ổn định, nguồn cung dồi dào, thị trường cạnh tranh hơn, giá vàng nội địa sẽ dần tiệm cận quốc tế.

Giá vàng tăng tiếp theo sau khi xóa bỏ độc quyền: Liệu có giải pháp bền vững? - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM chờ mua vàng trưa 27.8 tại Công ty SJC

ẢNH: THANH XUÂN

Dù được kỳ vọng cao, chính sách xóa độc quyền vàng không phải "cây đũa thần" có thể kéo ngay giá vàng nội địa xuống. TS Tuấn Anh phân tích: Nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh do lạm phát toàn cầu hay căng thẳng địa chính trị, giá trong nước vẫn chịu áp lực tăng theo.

Biến động tỷ giá VND/USD cũng là yếu tố quan trọng khiến giá vàng nội địa neo cao. Bên cạnh đó, tâm lý trú ẩn vào vàng của người dân Việt Nam khá lớn, nên cầu vẫn ở mức cao ngay cả khi nguồn cung được cải thiện.

Chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng

Vàng vẫn tăng không ngừng dù xóa bỏ độc quyền - Ảnh 1.

Triển vọng thị trường vàng Việt Nam

ẢNH: NGỌC THẮNG

"Trong dài hạn, chính sách này sẽ giúp thị trường lành mạnh hơn, giảm độc quyền, tăng hiệu quả và bảo vệ người tiêu dùng. Giá vàng trong nước sẽ tiệm cận hơn với giá thế giới, góp phần ổn định vĩ mô và củng cố niềm tin vào chính sách điều hành của Chính phủ", TS Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28.8.2025: Phá kỷ lục cũ, SJC tăng lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 28.8.2025: Phá kỷ lục cũ, SJC tăng lập kỷ lục mới

Giá vàng miếng và nhẫn cùng tăng giá lên mức cao kỷ lục vào sáng 28.8. Kim loại quý thế giới quay lại mức cao nhất trong vòng 2 tuần qua.

Xóa độc quyền, vì sao giá vàng vẫn lập đỉnh?

Giá vàng giảm sau thông tin xóa bỏ độc quyền vàng miếng

Khám phá thêm chủ đề

Ngân hàng Nhà nước Hội đồng vàng thế giới Thái Lan thị trường Vàng miếng Độc quyền Thị trường vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận