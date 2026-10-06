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    Thời sựPháp luật

    Vào nhà dân trộm 9 chỉ vàng và 2 chiếc nhẫn, nữ nghi phạm bị tạm giữ sau chưa đầy 12 giờ

    Hải Phong
    Hải Phong
    Vào nhà dân trộm 9 chỉ vàng 9999 và 2 nhẫn vàng, có tổng trị giá hơn 120 triệu đồng, một phụ nữ bị công an bắt tạm giữ để điều tra, làm rõ.

    Sáng 6.10, Công an xã Bình Minh (Quảng Ngãi) cho biết vừa phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở làm rõ vụ trộm vàng xảy ra trên địa bàn. Tài sản bị trộm cắp gồm: 9 chỉ vàng 9999 và 2 nhẫn vàng có tổng trị giá hơn 120 triệu đồng.

    Trộm 9 chỉ vàng 9999 và 2 chiếc nhẫn, nữ nghi phạm bị công an tạm giữ- Ảnh 1.

    Người phụ nữ liên quan đến vụ trộm vàng cùng tang vật

    ẢNH: CÔNG AN XÃ BÌNH MINH

    Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3.10, Công an xã Bình Minh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm vàng tại thôn An Khương, xã Bình Minh.

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát những người có liên quan, đồng thời thu thập thông tin, tài liệu để xác minh vụ việc.

    Trộm 9 chỉ vàng 9999 và 2 chiếc nhẫn, nữ nghi phạm bị công an tạm giữ- Ảnh 2.

    Người phụ nữ vào nhà dân trộm vàng

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Đến khoảng 7 giờ ngày 4.10, sau chưa đầy 12 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xác định bà V.N.N.D (22 tuổi, trú thôn An Khương, xã Bình Minh) có liên quan đến vụ trộm nên mời về trụ sở làm việc.

    Tại cơ quan công an, bà D. thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp số vàng. Hiện Công an xã Bình Minh đang tạm giữ nghi phạm để tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan.

    Trộm 9 chỉ vàng 9999 và 2 chiếc nhẫn, nữ nghi phạm bị công an tạm giữ- Ảnh 3.

    Trưởng công an xã Bình Minh biểu dương các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thành tích trong công tác xác minh, nhanh chóng làm rõ nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản

    ẢNH: CÔNG AN XÃ BÌNH MINH

    Sau khi làm rõ vụ trộm, Trưởng công an xã Bình Minh đã biểu dương các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thành tích trong công tác xác minh, nhanh chóng làm rõ nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

    Công an xã Bình Minh cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản có giá trị; khi phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc vi phạm pháp luật cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý.

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