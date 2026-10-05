Tạm giữ hình sự người phụ nữ giết bạn gái của chồng cũ

‎Tối 5.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Mỹ Chi (35 tuổi, ở phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Sau khi dùng dao đâm chết người, Trần Thị Mỹ Chi đến cơ quan công an đầu thú ẢNH: CAAG

Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Mỹ Chi là người đang được hoãn chấp hành án phạt tù 8 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, do đang nuôi con nhỏ.

Chi đã ly hôn với anh L.V.T (35 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang). Hiện anh T. sống cùng chị T.T.M (43 tuổi) tại nhà của anh T. ở xã Hòa Lạc.

Do mâu thuẫn liên quan đến việc cấp dưỡng nuôi con, giữa Chi và chị M. nhiều lần xảy ra cự cãi, nhắn tin xúc phạm nhau.

Khoảng 12 giờ ngày 3.10, do bực tức từ những mâu thuẫn trước đó, Chi nảy sinh ý định tìm chị M. để giải quyết mâu thuẫn. Chi điều khiển xe máy mang theo dao đến nhà anh T. tại ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Lạc.

Tại đây, giữa Chi và chị M. tiếp tục xảy ra xô xát. Sau khi được những người có mặt can ngăn, Chi chạy ra ngoài và dùng gạch ném về phía chị M., nhưng không trúng.

Sau đó, hai bên tiếp tục xô xát và dùng dao tấn công nhau. Trong lúc giằng co, Chi dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M. Những người có mặt nhanh chóng can ngăn và đưa chị M. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Riêng Chi, sau khi gây án đã đến Công an phường Vĩnh Tế đầu thú.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.