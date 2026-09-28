Phát hiện 40 kg chất màu trắng nghi ma túy trôi trên biển Phú Quốc

Ngày 28.9, tin từ Đồn biên phòng Gành Dầu (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa phát hiện bao tải hàng hóa trôi dạt trên vùng biển đặc khu Phú Quốc, nghi là ma túy.

Cụ thể, lúc 11 giờ 30 ngày 27.9, tổ công tác Đồn biên phòng Gành Dầu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, khi đến khu vực bờ biển thuộc tổ 7, khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc thì phát hiện một bao tải, bên ngoài quấn kín bằng băng keo màu vàng có nhiều đặc điểm nghi vấn.

Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang kiểm tra 20 kg nghi ma túy trôi dạt trên biển Phú Quốc ẢNH: BPAG





Tổ công tác đã mời người chứng kiến và lập biên bản vụ việc, mang số tang vật trên về đồn kiểm tra trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Qua kiểm tra phát hiện trong bao tải có 20 gói hàng hình dạng giống gói trà và in chữ nước ngoài.

Khi kiểm tra bên trong các gói này phát hiện nhiều tinh thể rắn màu trắng trong, không đồng nhất, nghi là chất ma túy. Tổng trọng lượng của 20 gói hàng nặng khoảng 20 kg.





Liên tiếp trong 2 ngày 25.9 và 27.9 lực lượng chức năng tỉnh An Gian phát hiện khoảng 40 kg tang vật nghi ma túy trôi dạt trên biển Phú Quốc ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 8 giờ 40 ngày 25.9, Đồn biên phòng Gành Dầu nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một kiện hàng quấn băng keo màu vàng trôi dạt vào bờ biển, thuộc tổ 7, khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc.

Sau đó, Đồn biên phòng Gành Dầu phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra kiện hàng, phát hiện bên trong có 20 gói có hình dạng gói trà nghi là ma túy, tổng trọng lượng khoảng 20 kg.

Hiện vụ phát hiện khoảng 40 kg chất màu trắng nghi ma túy trôi trên biển được bàn giao cho lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.