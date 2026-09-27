Từ ngày 28.9, trường mầm non ở Phú Quốc cung cấp suất ăn bán trú trở lại

Sáng 27.9, bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sim (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), cho biết từ ngày 28.9 nhà trường sẽ cung cấp suất ăn bán trú trở lại, sau khi được Sở Y tế An Giang cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bà Hiền cho biết thêm, Trường mầm non Hoa Sim mới thành lập và đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2026 - 2027. Để phục vụ suất ăn bán trú cho trẻ, trường đã phối hợp với một nhà hàng.

Từ ngày 28.9, Trường mầm non Hoa Sim cung cấp suất ăn bán trú trở lại ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo đó, phía nhà hàng sử dụng bếp ăn của trường để thực hiện nấu nướng và phục vụ suất ăn cho trẻ. Do thời gian hoạt động đến nay chưa tròn một tháng nên nhà trường và cơ sở cung cấp suất ăn bán trú chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

"Chúng tôi đã phối hợp làm tờ trình xin Sở Y tế cấp giấy chứng nhận, nhưng thời hạn cấp giấy hơi lâu nên thời điểm đoàn kiểm tra chúng tôi chưa trình được, vì vậy chúng tôi bị đình chỉ. Tuy nhiên, trong 2 ngày bị đình chỉ, giáo viên nhà trường vẫn ở lại trường vào buổi trưa để hỗ trợ những phụ huynh mang thức ăn đến trường cho trẻ ăn", bà Hiền nói và cho biết thêm đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vào ngày 25.9.

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản đề nghị đình chỉ việc tổ chức cung cấp suất ăn bán trú đối với Trường mầm non Hoa Sim từ ngày 23.9 do chưa có hồ sơ thể hiện đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định điều kiện về an toàn thực phẩm.