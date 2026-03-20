Vào sân đá bóng ở Đà Nẵng, mất túi xách trị giá 80 triệu đồng

Sáng 20.3, Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã nhanh chóng truy xét, làm rõ và bắt giữ nghi phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại sân bóng đá Đa Phước trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê).

Nghi phạm Huỳnh Bá Thiệt tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X

Trước đó, sáng 18.3, anh Đ.C.N.K (ở thành phố Đà Nẵng) đến trình báo về việc bị mất tài sản. Theo thông tin ban đầu, tối 17.3, anh K. cùng bạn đến sân bóng Đa Phước chơi thể thao. Trong lúc vào sân thi đấu, anh K. để điện thoại và tiền mặt trong túi xách của bạn.

Sau khi kết thúc trận đấu, cả 2 quay lại thì phát hiện túi xách đã bị lấy mất. Tổng giá trị tài sản bị trộm gồm 2 điện thoại di động và tiền mặt, ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét. Đến chiều 18.3, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm Huỳnh Bá Thiệt (33 tuổi, ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan công an, Thiệt khai nhận đã lợi dụng sơ hở của người dân khi để tài sản không có người trông giữ tại sân bóng để thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau khi lấy được ba lô, Thiệt kiểm tra và phát hiện bên trong có 2 điện thoại cùng tiền mặt nên mang đi tiêu xài cá nhân. Khi đang tìm cách tẩu tán số tài sản còn lại thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi tang vật, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi tại nơi công cộng cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản cá nhân, tránh để sơ hở, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng.