Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vào sân đá bóng ở Đà Nẵng, mất túi xách trị giá 80 triệu đồng

Huy Đạt
20/03/2026 08:19 GMT+7

Mải mê đá bóng trong sân, một người đàn ông ở Đà Nẵng không ngờ chỉ sau ít phút sơ hở đã mất túi xách chứa tài sản trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Sáng 20.3, Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã nhanh chóng truy xét, làm rõ và bắt giữ nghi phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại sân bóng đá Đa Phước trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê).

Vào sân đá bóng ở Đà Nẵng, mất túi xách trị giá 80 triệu đồng- Ảnh 1.

Nghi phạm Huỳnh Bá Thiệt tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X

Trước đó, sáng 18.3, anh Đ.C.N.K (ở thành phố Đà Nẵng) đến trình báo về việc bị mất tài sản. Theo thông tin ban đầu, tối 17.3, anh K. cùng bạn đến sân bóng Đa Phước chơi thể thao. Trong lúc vào sân thi đấu, anh K. để điện thoại và tiền mặt trong túi xách của bạn.

Sau khi kết thúc trận đấu, cả 2 quay lại thì phát hiện túi xách đã bị lấy mất. Tổng giá trị tài sản bị trộm gồm 2 điện thoại di động và tiền mặt, ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét. Đến chiều 18.3, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm Huỳnh Bá Thiệt (33 tuổi, ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Vào sân đá bóng ở Đà Nẵng, mất túi xách trị giá 80 triệu đồng- Ảnh 2.

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ

ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan công an, Thiệt khai nhận đã lợi dụng sơ hở của người dân khi để tài sản không có người trông giữ tại sân bóng để thực hiện hành vi trộm cắp. 

Sau khi lấy được ba lô, Thiệt kiểm tra và phát hiện bên trong có 2 điện thoại cùng tiền mặt nên mang đi tiêu xài cá nhân. Khi đang tìm cách tẩu tán số tài sản còn lại thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi tang vật, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi tại nơi công cộng cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản cá nhân, tránh để sơ hở, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng.

Tin liên quan

Công an tìm người 'nhặt' 50 triệu đồng đánh rơi ở Đà Nẵng

Một người đánh rơi 50 triệu đồng trên đường Võ Nguyên Giáp (thành phố Đà Nẵng), nhiều người lao ra... 'nhặt'. Công an đang tìm những người 'nhặt' tiền nhưng chưa trả lại.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận