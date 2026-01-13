Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đây là cột mốc chưa từng có trong lịch sử tham dự U.23 châu Á của bóng đá Việt Nam. Trước giải đấu năm nay, U.23 Việt Nam chưa từng giành quá 6 điểm ở vòng bảng. Tại VCK U.23 châu Á 2016, đội không giành được điểm nào. Đến năm 2018, U.23 Việt Nam có 4 điểm. Năm 2020 là 2 điểm, năm 2022 tăng lên 5 điểm và tại giải năm 2024 là 6 điểm. Thành tích 9 điểm tuyệt đối ở giải đấu năm 2026 vì thế trở thành kỷ lục mới về điểm số.

VFF thống kê lại các kỷ lục mà U.23 Việt Nam lập được ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ lần đầu toàn thắng và lập kỷ lục điểm số, U.23 Việt Nam còn có lần đầu tiên chiếm ngôi nhất bảng tại VCK U.23 châu Á. Trước đó, dù từng tiến sâu và tạo tiếng vang lớn, U.23 Việt Nam vẫn chưa một lần khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Chiến thắng trước U.23 Ả Rập Xê Út cũng mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Đây là lần đầu tiên U.23 Việt Nam đánh bại đối thủ này tại sân chơi U.23 châu Á. Trước đó, hai đội từng chạm trán tại giải năm 2022, khi U.23 Ả Rập Xê Út giành chiến thắng 2-0 ở vòng tứ kết, loại U.23 Việt Nam khỏi giải.

Vào tứ kết châu Á với 3 trận toàn thắng, U.23 Việt Nam lập loạt kỷ lục

Không dừng lại ở cấp độ U.23, theo thống kê từ các lần đối đầu trước đây, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một đại diện của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển giành chiến thắng trước một đại diện của bóng đá Ả Rập Xê Út tại các giải đấu chính thức tầm cỡ châu lục. Trước đó, cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn các đội trẻ, bóng đá Việt Nam đều chưa từng vượt qua đối thủ này.