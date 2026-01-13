Báo chí Hàn Quốc đồng loạt khen HLV Kim Sang-sik: Dùng người linh hoạt, có bản sắc

Sports World cho biết, chiến thắng 1-0 trước U.23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối bảng A giúp U.23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng và lần đầu tiên toàn thắng cả 3 trận vòng bảng tại một giải đấu chính thức. Bài báo nhấn mạnh đây là kết quả vượt lên bất lợi thể hình, khi chiều cao trung bình của U.23 Việt Nam chỉ đạt 177,39 cm, xếp thứ 15 trong số 16 đội tham dự.

Sports World cũng phân tích, dấu ấn lớn nhất của HLV Kim Sang-sik nằm ở khả năng tổ chức lối chơi và điều chỉnh chiến thuật theo từng đối thủ. Trận ra quân gặp U.23 Jordan, ông sử dụng sơ đồ 4-4-2 để tăng cường tấn công. Sang các trận gặp U.23 Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam chuyển sang sơ đồ 3-4-3 nhằm ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Dù cả 3 trận đều kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, U.23 Việt Nam vẫn giành trọn 9 điểm.

Báo chí Hàn Quốc đồng loạt khen HLV Kim Sang-sik: Dùng người táo bạo, đưa U.23 Việt Nam bay cao

Trong khi đó, DongA Ilbo đánh giá cao khả năng dùng người linh hoạt của HLV Kim Sang-sik, cho rằng những quyết định thay đổi nhân sự táo bạo đã trực tiếp tạo ra bước ngoặt trong các trận đấu then chốt. Trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út là minh chứng rõ nét khi Nguyễn Đình Bắc được tung vào sân ở hiệp 2 và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Còn trang News1 tập trung phản ánh yếu tố tinh thần và sự gắn kết trong lối chơi của U.23 Việt Nam. Phát biểu sau trận, HLV Kim Sang-sik thừa nhận ngay cả bản thân ông cũng không ngờ U.23 Việt Nam có thể giành 3 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh thành tích này đến từ sự cống hiến, tinh thần hy sinh và lối chơi đoàn kết của toàn đội.

HLV Kim Sang-sik luôn có những lựa chọn nhân sự rất bất ngờ ẢNH: TED TRẦN

News1 cũng dẫn lời HLV Kim Sang-sik cho biết việc thay đổi cách tiếp cận giữa hiệp 1 và hiệp 2 trong trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út là chủ ý chiến thuật, nhằm đảm bảo thể lực trước khi tung đòn quyết định trong hiệp đấu thứ 2.

Korea Daily nhận định chuỗi thành tích của U.23 Việt Nam tại giải lần này cho thấy HLV Kim Sang-sik không chỉ thành công về mặt kết quả mà còn xây dựng được bản sắc thi đấu rõ ràng. Bài báo đánh giá cao khả năng duy trì sự tập trung của hàng phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh U.23 Việt Nam thường xuyên chịu sức ép trước các đối thủ có thể hình vượt trội.