Vật liệu ở Đồng Tháp khan hiếm, nhà thầu phải thi công cầm chừng

Ngày 23.10, tin từ Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp cho biết, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 13.714 tỉ đồng, bao gồm vốn ngân sách địa phương 8.320 tỉ đồng và vốn ngân sách Trung ương hơn 5.394 tỉ đồng.

Đến ngày 30.7, tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn năm 2025 cho các đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan với hơn 17.559 tỉ đồng (tăng 28% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, tương ứng tăng 3.845 tỉ đồng).

Vật liệu xây dựng khan hiếm ảnh hưởng lớn đến việc thi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu ẢNH: THANH QUÂN

Qua rà soát, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2025 là 8.313,7 tỉ đồng, đạt 59,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 47,3% kế hoạch tỉnh huy động. Kết quả này đưa Đồng Tháp vào nhóm các tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân của cả nước (theo báo cáo ngày 3.10.2025 của Bộ Tài chính thì tỉnh Đồng Tháp xếp hạng 11/34 địa phương).

Tính đến ngày 21.10, tổng giá trị giải ngân là 8.417 tỉ đồng, đạt 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 48% kế hoạch tỉnh huy động. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 5.802,4 tỉ đồng, đạt 69,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 49,1% kế hoạch tỉnh huy động và vốn ngân sách T.Ư giải ngân 2.614,6 tỉ đồng, đạt 45,5% kế hoạch.

Tuy có những tín hiệu tích cực nhưng việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp cũng gặp không ít khó khăn. Trong đó, khan hiếm vật liệu xây dựng là một trong những nguyên nhân chính.

Bà Nguyễn Đình Phượng Uyên, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, cho biết nguồn cung một số nguyên vật liệu (cát, đá...) trên địa bàn tỉnh đang bị hạn chế, nhất là các dự án trọng điểm, cao tốc và dự án liên kết vùng sử dụng vốn Trung ương như cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, xây dựng tuyến ĐT.857.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nhiều dự án đang được xây dựng ẢNH: THANH QUÂN

Việc khan hiếm, thiếu hụt vật liệu dẫn đến tình trạng giá vật liệu tăng đột biến, vượt xa giá dự toán và mời thầu ban đầu (đặc biệt là giá cát san lấp các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũ). Khi giá vật liệu tăng cao dẫn đến khó khăn: Tiếp tục thi công với giá vật liệu cao hơn nhiều so với hợp đồng thi công dẫn đến thua lỗ nặng nên nhà thầu thi công cầm chừng, thậm chí dừng thi công; dừng thi công để xin điều chỉnh dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công lại thì sẽ làm chậm tiến độ dự án.

"Thời gian qua, nhiều nhà thầu phải hoạt động cầm chừng vì thiếu vật liệu xây dựng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân", bà Phượng Uyên nói thêm.