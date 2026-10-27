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    Vây bắt hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

    Vây bắt hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Sau hơn 8 giờ cố thủ trên mái nhà, cầm kiếm chống trả và ném đồ vật về phía lực lượng công an, hai người đàn ông đã bị khống chế, bắt giữ tại xã Hà Long, Thanh Hóa. Cả hai được bàn giao cho Công an TP.Hải Phòng để phục vụ điều tra một vụ án liên quan.

    Theo tin từ Công an xã Hà Long (Thanh Hóa), lực lượng công an đã bắt giữ 2 người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái một ngôi nhà 2 tầng tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, vào lúc hơn 21 giờ ngày 26.10.

    Vây bắt hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

    Hai người này sau đó được bàn giao cho Công an TP.Hải Phòng đưa về trụ sở phục vụ điều tra vụ án có liên quan.

    Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 26.10, Công an TP.Hải Phòng tổ chức bắt giữ 3 người (2 nam, 1 nữ) liên quan đến một vụ án đang điều tra. Những người này đã bỏ trốn đến xã Hà Long, thuê căn nhà 2 tầng cạnh tỉnh lộ 522 để ở.

    Khi lực lượng công an tiếp cận, người phụ nữ bị bắt giữ, còn 2 người đàn ông mang theo kiếm chạy lên mái nhà cố thủ, không chấp hành yêu cầu đầu hàng.

    Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Hà Long sau đó phối hợp với Công an TP.Hải Phòng phong tỏa hiện trường, tổ chức vây bắt.

    Do ngôi nhà chỉ có một lối lên mái, trong khi 2 người đàn ông cầm kiếm chống trả và liên tục ném đồ vật về phía lực lượng công an, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

    Đến hơn 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ cả hai người.

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