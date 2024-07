'Vây hãm trên không' tái hiện vụ không tặc có thật năm 1971

Vây hãm trên không do Kim Sung-han đạo diễn còn gây chú ý bởi sự góp mặt của dàn sao tên tuổi của điện ảnh xứ kim chi, đặc biệt là màn đối đầu kịch tính giữa cơ phó Tae-in (Ha Jung-woo) và tên không tặc Yong-dae (Yeo Jin-goo).

Màn đối đầu kịch tính giữa cơ phó Tae-in (Ha Jung-woo) và tên không tặc Yong-dae (Yeo Jin-goo) trong phim Vây hãm trên không IMDb

Ha Jung-woo (46 tuổi) là một trong những cái tên bảo chứng phòng vé hàng đầu ở Hàn Quốc. Các bộ phim anh đóng đã bán được tổng cộng hơn 100 triệu vé. Có 3 nam diễn viên Hàn Quốc khác đạt được thành tích trên nhưng Ha Jung-woo là người trẻ nhất trong số đó.

Sau thời gian nghiên cứu lĩnh vực sân khấu tại Đại học Chung-Ang, Ha Jung-woo có nhiều năm đóng vai phụ cho đến khi nhận vai chính đầu tay trong The Unforgiven (2005), Time (2006) của Kim Ki-duk và Never Forever (2007). Tuy nhiên, bộ phim giúp Ha Jung-woo trở nên nổi tiếng là The Chaser (2008) của Na Hong-jin. Tác phẩm bán 5 triệu vé, được giới phê bình quốc tế khen ngợi là một trong những tác phẩm lớn nhất Hàn Quốc đầu thế kỷ 21.

Ha Jung-woo thể hiện xuất sắc mọi thể loại nhân vật, từ một tay sát nhân hàng loạt cho đến vị huấn luyện viên hài hước, một cảnh sát nghiêm khắc hay một thần chết có quá khứ bí ẩn.

Yêu thích diễn xuất nên Yeo Jin-goo xin bố mẹ cho đi đóng phim thử. Cuối cùng, anh có vai diễn đầu tay trong Sad Movie (2005) khi chỉ mới 8 tuổi và được mệnh danh là "em trai quốc dân" vì vẻ ngoài đáng yêu cùng loạt biểu cảm đa dạng. Thậm chí, Jeong Yeong-bae, đạo diễn phim Santamaria (2008), đã quyết định ngưng luôn việc tuyển chọn diễn viên nhí khi Yeo Jin-goo xuất hiện vì: "Cậu ấy không cần phải diễn thử nữa".

Jin-goo giành được giải thưởng Best Young Actor và Best Child Actor trong lễ trao giải SBS Drama Awards cuối năm 2008.

Ha Jung-woo vào vai cơ phó Tae-in - một trong hai phi công điều khiển máy bay dân sự từ Sokcho đi sân bay Gimpo (Seoul) IMDb

Trong Vây hãm trên không, Ha Jung-woo vào vai cơ phó Tae-in, một trong hai phi công điều khiển máy bay dân sự từ Sokcho đi sân bay Gimpo (Seoul). Khi đang trên bầu trời tỉnh Hongcheon, một quả bom bất ngờ phát nổ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn...

Vây hãm trên không dựa theo sự kiện không tặc có thật vào năm 1971 gây chấn động cả Hàn Quốc. Nhân vật Tae-in là một phi công thuộc lực lượng Không quân Hàn quốc nổi tiếng với kỹ năng bay đặc biệt. Trong khi nhân vật Yong-dae của Yeo Jin-goo cũng có quá khứ phức tạp không kém. Cậu sống một mình với mẹ và phải chịu đựng sự phân biệt đối xử và thành kiến nghiêm trọng do hoàn cảnh gia đình khó khăn và anh trai là một sĩ quan Triều Tiên...

Vây hãm trên không (tựa gốc: Hijack 1971) công chiếu ngày 19.7 tại các rạp trên toàn quốc.